Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп обвинил внутренних врагов в администрации в дискредитации противомалярийного лекарства гидроксихлорохин, которое президент принимает в надежде не заболеть COVID-19.

"Было проведено фальшивое исследование, когда его давали больным, исключительно больным людям, людям, которые были при смерти. И давали его явно не друзья администрации. Все были старые, у них были большие проблемы с сердцем, диабет и все, что только вы можете вообразить", - сказал Трамп журналистам.

"Это было фальшивое исследование министерства (США - ред.) по делам ветеранов", - добавил Трамп.

По словам Трампа, он продолжит принимать данный препарат, поскольку считает его "линией обороны" против болезни.

Исследование в министерстве по делам ветеранов показало, что среди принимавших данный препарат умерло больше людей, чем среди тех, кто его не принимал.

Еще два исследования на выборке в 1,4 тысячи пациентов не нашли какой-либо пользы препарата против коронавируса.