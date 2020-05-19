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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T23:49
https://ria.ru/20200519/1571702817.html
Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
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РИА Новости

Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства

23:49 19.05.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил внутренних врагов в администрации в дискредитации противомалярийного лекарства гидроксихлорохин, которое президент принимает в надежде не заболеть COVID-19.
"Было проведено фальшивое исследование, когда его давали больным, исключительно больным людям, людям, которые были при смерти. И давали его явно не друзья администрации. Все были старые, у них были большие проблемы с сердцем, диабет и все, что только вы можете вообразить", - сказал Трамп журналистам.
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"Это было фальшивое исследование министерства (США - ред.) по делам ветеранов", - добавил Трамп.
По словам Трампа, он продолжит принимать данный препарат, поскольку считает его "линией обороны" против болезни.
Исследование в министерстве по делам ветеранов показало, что среди принимавших данный препарат умерло больше людей, чем среди тех, кто его не принимал.
Еще два исследования на выборке в 1,4 тысячи пациентов не нашли какой-либо пользы препарата против коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампСШАВ мире
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