КАИР, 19 мая – РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу, назвал Вашингтон главным партнером Израиля во всех враждебных решениях.
Об этом палестинский лидер заявил в своей речи перед руководством страны.
"Возлагаем на США полную ответственность за несправедливость по отношению к палестинскому народу, мы считаем их главным партнером оккупационного израильского правительства во всех его вражеских решениях", - сказал Аббас в своей речи.
Также глава Палестины сказал о том, что ПНА "вновь заявляет о своей готовности урегулировать конфликт с Израилем на основе решения о создании двух государств, при наличии третьей стороны на границах между двумя государствами".