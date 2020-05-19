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2020-05-19T23:38
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Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
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РИА Новости

Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу

23:38 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
КАИР, 19 мая – РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу, назвал Вашингтон главным партнером Израиля во всех враждебных решениях.
Об этом палестинский лидер заявил в своей речи перед руководством страны.
"Возлагаем на США полную ответственность за несправедливость по отношению к палестинскому народу, мы считаем их главным партнером оккупационного израильского правительства во всех его вражеских решениях", - сказал Аббас в своей речи.
Также глава Палестины сказал о том, что ПНА "вновь заявляет о своей готовности урегулировать конфликт с Израилем на основе решения о создании двух государств, при наличии третьей стороны на границах между двумя государствами".
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Махмуд АббасПалестинаСШАВ мире
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