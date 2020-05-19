Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу

Об этом палестинский лидер заявил в своей речи перед руководством страны.

"Возлагаем на США полную ответственность за несправедливость по отношению к палестинскому народу, мы считаем их главным партнером оккупационного израильского правительства во всех его вражеских решениях", - сказал Аббас в своей речи.

Также глава Палестины сказал о том, что ПНА "вновь заявляет о своей готовности урегулировать конфликт с Израилем на основе решения о создании двух государств, при наличии третьей стороны на границах между двумя государствами".