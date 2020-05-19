Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп

По словам Трампа, именно военные смогут справиться с этим в таких масштабах в короткие сроки. Он ответил, что работа над вакциной и средствами профилактики идет очень хорошо. Ранее Трамп говорил, что власти США рассчитывают получить вакцину в конце года или раньше.