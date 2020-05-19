Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Лекарства или вакцину от коронавируса в США будут развозить военные, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"(Глава Пентагона) Марк Эспер стал довольно важной фигурой в медицине, потому что его военные будут распределять профилактические препараты, или лекарства, или вакцину… Марк и военные будут развозить их. У него сотни тысяч человек, ... готовых выполнить эту работу", - сказал он в ответ на вопрос журналиста на заседании кабинета министров.
По словам Трампа, именно военные смогут справиться с этим в таких масштабах в короткие сроки. Он ответил, что работа над вакциной и средствами профилактики идет очень хорошо. Ранее Трамп говорил, что власти США рассчитывают получить вакцину в конце года или раньше.
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