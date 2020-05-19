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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T23:31
https://ria.ru/20200519/1571702556.html
Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571100010_0:0:3309:1861_1036x0_80_0_0_ad057344a8e297179a9bc933fbda0fdc.jpg
РИА Новости

Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп

23:31 19.05.2020
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Лекарства или вакцину от коронавируса в США будут развозить военные, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"(Глава Пентагона) Марк Эспер стал довольно важной фигурой в медицине, потому что его военные будут распределять профилактические препараты, или лекарства, или вакцину… Марк и военные будут развозить их. У него сотни тысяч человек, ... готовых выполнить эту работу", - сказал он в ответ на вопрос журналиста на заседании кабинета министров.
По словам Трампа, именно военные смогут справиться с этим в таких масштабах в короткие сроки. Он ответил, что работа над вакциной и средствами профилактики идет очень хорошо. Ранее Трамп говорил, что власти США рассчитывают получить вакцину в конце года или раньше.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
18 мая, 19:53Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Марк ЭсперКоронавирусыДональд ТрампМинистерство обороны СШАСШАВ мире
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