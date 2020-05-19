Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Туристический сектор России начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов РФ с 1 июня, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
"Что касается поэтапного выхода у нас в стране, мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы", - сказала Догузова.
Глава ведомства отметила, что правила могут отличаться в зависимости. Она выразила надежду, что в течение ближайших 10 дней эти правила будут уточнены, но речь идёт прежде всего о санаторно-курортных учреждениях с медицинской лицензией.
"В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях. Это первый этап выхода из карантинных мер", - уточнила руководитель Ростуризма.
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