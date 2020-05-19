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Туризм
2020-05-19T23:28
https://ria.ru/20200519/1571702500.html
Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
https://cdn21.img.ria.ru/images/152226/49/1522264961_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ab03d84bbf33b16da7e636b13b69bfb2.jpg
РИА Новости

Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина

23:27 19.05.2020 (обновлено: 23:28 19.05.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМорской вокзал в Сочи
Морской вокзал в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Туристический сектор России начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов РФ с 1 июня, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
"Что касается поэтапного выхода у нас в стране, мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы", - сказала Догузова.
Глава ведомства отметила, что правила могут отличаться в зависимости. Она выразила надежду, что в течение ближайших 10 дней эти правила будут уточнены, но речь идёт прежде всего о санаторно-курортных учреждениях с медицинской лицензией.
"В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях. Это первый этап выхода из карантинных мер", - уточнила руководитель Ростуризма.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Зарина ДогузоваНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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