На угольной шахте в Чехии выявили 82 заболевших COVID-19

ПРАГА, 19 мая – РИА Новости. В результате сплошного тестирования на наличие В результате сплошного тестирования на наличие коронавируса , проведенного среди работников угольной шахты "Дарков" в Северной Моравии, в течение понедельника и вторника у 82 человек обнаружен положительный результат, сообщила журналистам руководитель краевой гигиенической службы Павла Сврчинова.

"В понедельник наличие коронавируса было зарегистрировано у 21 работника шахты "Дарков", расположенной на окраине города Карвина, в течение вторника к ним добавился еще 61 человек. Все зараженные являются представителями разных профессий – от шахтеров до транспортников. Кроме того, заболевание обнаружено также у 6 членов семей шахтеров. Сейчас мы вместе с администрацией шахты рассматриваем возможные меры по предотвращению дальнейшего распространения вируса", - сказала Сврчинова.

В целом тестирование было проведено у 860 выбранных случайным образом работников из общего персонала шахты, насчитывающего примерно 1,8 тысячи человек, уточнила Сврчинова. По ее словам, положительным моментом является то обстоятельство, что практически все зараженные не относятся к возрасту риска, самым старым из них является 61-летний мужчина.

"У всех зараженных болезнь протекает спокойно, без каких-либо осложнений, у большинства – даже без признаков", - добавила Сврчинова.

Ранее пресс-служба минздрава республики сообщила о том, что за последние сутки число заболевших COVID-19 резко возросло, впервые с 30 апреля превысив рубеж в 100 заболеваний. В понедельник положительный результат тестирования получен у 111 человек, днем ранее было зарегистрировано лишь 20 новых больных. Общее число заболевших коронавирусом, начиная с 1 марта, составило на середину дня вторника 8,6 тысячи человек, выздоровели 5,7 тысячи, скончались 302 человека.