Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с Израилем и США

"Организация освобождения Палестины и палестинское государство с сегодняшнего дня снимает с себя все обязательства по всем соглашениям с правительствами США и Израиля, включая те, что связаны с безопасностью", — сказал Аббас.

Палестинский лидер также призвал Израиль нести всю ответственность перед международным сообществом как "оккупационная сила на оккупированной территории Палестины".

Аббас отметил, что Палестину пора включить в состав международных организаций и институтов.

"Мы вновь заявляем о своей приверженности международному праву, арабским, исламским и региональным договоренностям, частью которых являемся. Мы также вновь заявляем о своей приверженности борьбе с международным терроризмом в любом его проявлении", — добавил он.

Согласно заявлению Аббаса, Палестина готова вернуться к переговорам по палестино-израильскому конфликту при посредничестве третьей стороны.