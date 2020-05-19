Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с Израилем и США

БЕЙРУТ, 19 мая — РИА Новости. Палестина приняла решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США из-за намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли, заявил в прямом эфире телеканала "Аль-Джазира" глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.
"Организация освобождения Палестины и палестинское государство с сегодняшнего дня снимает с себя все обязательства по всем соглашениям с правительствами США и Израиля, включая те, что связаны с безопасностью", — сказал Аббас.
Палестинский лидер также призвал Израиль нести всю ответственность перед международным сообществом как "оккупационная сила на оккупированной территории Палестины".
Аббас отметил, что Палестину пора включить в состав международных организаций и институтов.
"Мы вновь заявляем о своей приверженности международному праву, арабским, исламским и региональным договоренностям, частью которых являемся. Мы также вновь заявляем о своей приверженности борьбе с международным терроризмом в любом его проявлении", — добавил он.
Согласно заявлению Аббаса, Палестина готова вернуться к переговорам по палестино-израильскому конфликту при посредничестве третьей стороны.
"Переговоры могут пройти при международном участии путем мирной международной конференции согласно международному праву", — отметил Аббас.