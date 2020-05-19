Муфтият: до 30 тысяч россиян уже получили помощь от мусульман в Рамадан

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Около 30 тысяч человек, оказавшихся в тяжелом материальном положении в условиях пандемии, уже получили помощь в виде продуктов питания в рамках мусульманской акции "Рамадан Керим" в столичном и других регионах страны, сообщила во вторник пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.

Акция, приуроченная к священному для мусульман месяцу Рамадан, стартовала 5 мая и проходит по благословению главы ДУМ РФ и Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина и при поддержке мецената Сулеймана Керимова.

"В рамках акции одинокие пожилые люди, инвалиды, малообеспеченные и многодетные семьи, люди, попавшие в тяжелые материальное положение, получают продуктовые наборы. На сегодняшний момент было сформировано и роздано более 10 тысяч пакетов. Учитывая, что один пакет выдается из расчета на 1-3 члена семьи, семье из 4-6 человек положено два пакета и так далее, помощь получили уже по меньшей мере 30 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Главным пунктом приема и распределения продуктовых наборов стала Московская соборная мечеть. Здесь волонтеры разгружают тонны продовольствия, расфасовывают их по отдельным наборам, а затем развозят по адресам нуждающихся. По информации ДУМ, более тысячи пакетов развозят добровольцы ежедневно по столице. Наборы, предназначенные по заявкам для жителей Московской области, централизованно доставляются в мусульманские общины Подмосковья, откуда распределяются по адресам.

Кроме того, по 500 наборов в рамках акции роздано через благотворительный фонд "Дом доброты", Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Духовное управление мусульман Нижегородской области.