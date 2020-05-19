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Религия и мировоззрение
2020-05-19T23:16
https://ria.ru/20200519/1571702262.html
Муфтият: ДУМ Дагестана помогает больницам медикаментами и продуктами
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РИА Новости

Муфтият: ДУМ Дагестана помогает больницам медикаментами и продуктами

23:11 19.05.2020 (обновлено: 23:16 19.05.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМуфтият Республики Дагестан в Махачкале
Муфтият Республики Дагестан в Махачкале
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) Дагестана передало центральной районной больнице Ахтынского района республики лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты на общую сумму 300 тысяч рублей, подобная помощь религиозными деятелями сейчас оказывается регулярно в республике, сообщает пресс-служба муфтията.
"В это непростое время муфтият РД оказывает помощь как больницам и медработникам, так и всем нуждающимся. Не остался в стороне и Ахтынский район. <...> Медучреждению передали лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты на общую сумму 300 тысяч рублей, которые по словам врачей, были им жизненно необходимы", - говорится в сообщении.
Также представители муфтията передали медработникам продуктовые наборы от благотворительного фонда "Инсан".
Кроме того, представители муфтията Дагестана передали 500 тысяч рублей семье одного из сел Бабаюртовского района республики, которая осталась без жилья в результате пожара. Сбор помощи погорельцам в срочном порядке организовал благотворительный фонд. Также в понедельник представители ДУМ республики передали медикаменты и кислородный концентратор на общую сумму более 250 тысяч рублей центральной районной больнице в селе Тлярата Горного территориального округа Дагестана.
По информации муфтията, несколько дней назад представители духовного управления раздали нуждающимся 20 тонн продуктов на сумму около 650 тысяч рублей в Бабаюртовском районе Дагестана. Поддержка была оказана в рамках акции "Продукты в каждый дом" благотворительного фонда "Инсан".
Собор Святой Софии в Стамбуле
29 мая 2014, 20:32Религия и мировоззрение
Музейный статус Айя-София хранит межрелигиозный мир - муфтий ПшихачевВ турецких СМИ появились сообщения, что 31 мая в музее Святой Софии будет впервые за 80 лет совершен коллективный намаз.
Комментируя РИА Новости деятельность ДУМ Дагестана, представитель координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве муфтий Шафиг Пшихачев отметил, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки духовное управление республики очень активно работает с населением и реализует, помимо религиозных, серьезные социальные программы.
"Сейчас они очень плотно включены в волонтерскую деятельность, в оказание помощи населению во всех отношениях. Сейчас в Дагестане есть несколько благотворительных организаций, которые ориентированы на Духовное управление мусульман - там благотворительность на очень высоком уровне, и в ней активное участие принимает муфтият. В обеспечении населения, прежде всего, медицинскими препаратами и продуктами", - сказал Пшихачев.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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