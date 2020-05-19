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Президент Молдавии надеется на экстрадицию бизнесмена Шора из Израиля
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РИА Новости

Президент Молдавии надеется на экстрадицию бизнесмена Шора из Израиля

22:58 19.05.2020
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© Фото : By ЧурбанМолдавский бизнесмен Илан Шор
Молдавский бизнесмен Илан Шор
© Фото : By Чурбан
КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник, что обратится к руководству Израиля с просьбой об экстрадиции бизнесмена Илана Шора, как только в отношении него будет вынесен окончательный приговор.
"Я общался с руководством Израиля несколько раз по этому поводу (экстрадиции Шора — ред.), я задавал этот вопрос на встрече с премьер-министром, с президентом Израиля. Они четко сказали: если у вас есть обвинительный приговор окончательный, мы готовы рассмотреть. Вариантов два, они мне сказали – либо мы его выдаем, либо будет сидеть у нас", - сказал Додон в эфире телеканала Accent TV.
По словам президента, окончательный приговор Шору Апелляционная палата города Кагул может вынести уже на этой неделе, после чего документы будут переданы израильским властям.
Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 года лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов прошлого года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне он покинул страну, после чего в августе 2019 года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск.
Владимир Плахотнюк
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Илан ШорИгорь ДодонКагулМолдавияИзраильВ мире
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