В Подмосковье на месте крушения вертолета Ми-8 нашли оба "черных ящика"

Ми-8 совершил жесткую посадку во вторник вечером при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от подмосковного Клина. По данным представителя экстренных служб, погиб экипаж из трех человек. Как сообщали в Минобороны РФ, полет выполнялся без боекомплекта. Причиной катастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.