В Подмосковье на месте крушения вертолета Ми-8 нашли оба "черных ящика"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Поисковая группа обнаружила на месте крушения вертолета Ми-8 Министерства обороны РФ оба "черных" ящика, приборы находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Обнаружены оба "черных ящика" - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец", - сказал собеседник агентства.
Ми-8 совершил жесткую посадку во вторник вечером при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от подмосковного Клина. По данным представителя экстренных служб, погиб экипаж из трех человек. Как сообщали в Минобороны РФ, полет выполнялся без боекомплекта. Причиной катастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.
По его словам, оба "черных ящика" находятся в удовлетворительном состоянии.
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