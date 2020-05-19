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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T22:39
https://ria.ru/20200519/1571701736.html
В Египете зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569172557_0:237:3072:1965_1036x0_80_0_0_781eade3c57798f36d5f1ced55a34546.jpg
РИА Новости

В Египете зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

22:39 19.05.2020
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© AP Photo / Nariman El-MoftyРабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
© AP Photo / Nariman El-Mofty
КАИР, 19 мая – РИА Новости. Египетские власти сообщили во вторник о новом рекорде по числу заболевших коронавирусом за сутки – зафиксированы 720 новых случаев, общее число заболевших приблизилось к отметке в 13,5 тысяч человек.
В понедельник в Египте были зафиксированы 535 новых пациентов с COVID-19.
"Зафиксированы 720 положительных тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания погибли 14 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя министерства здравоохранения страны Халеда Мугахеда.
По словам спикера, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусом и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ. Он отметил, что за сутки из больниц были выписаны 302 пациента.
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"Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 13 484 человека, 3742 человека выздоровели, погибли 659 человек", - сообщил Мугахед.
Также Мухагед сообщил, что во вторник произошел пожар на территории каирской больницы Имбаба, где проходят лечение больные коронавирусом. По словам Мугахеда, в результате пожара, произошедшего вне основного здания больницы, никто не пострадал, он был потушен за несколько минут.
В воскресенье премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил об ужесточении мер борьбы с коронавирусом на время праздника разговения Ид аль-Фитр: удлинен комендантский час, с 24 по 29 мая он будет начинаться не с 21.00, а с 17.00. На время праздника будет приостановлена работа общественного транспорта, закрыты все торговые центры, рестораны, увеселительные заведения, все пляжи, парки. Также с 30 мая будет введен масочный режим со штрафами для нарушителей.
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С 30 мая, как сообщил премьер, возобновят работу ТЦ и учреждения, предоставляющие гражданам различные услуги. При этом комендантский час с 30 мая в течение двух недель будет длиться с 20.00 до 06.00.
По словам премьера, с середины июня будет объявлено о постепенном возобновлении работы тех объектов, которые были закрыты в связи с коронавирусом, в том числе спортивных, с учетом всех мер предосторожности.
Сейчас комендантский час в Египте действует с 21.00 до 06.00.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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