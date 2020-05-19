В Египете зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

КАИР, 19 мая – РИА Новости. Египетские власти сообщили во вторник о новом рекорде по числу заболевших коронавирусом за сутки – зафиксированы 720 новых случаев, общее число заболевших приблизилось к отметке в 13,5 тысяч человек.

В понедельник в Египте были зафиксированы 535 новых пациентов с COVID-19.

"Зафиксированы 720 положительных тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания погибли 14 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя министерства здравоохранения страны Халеда Мугахеда.

По словам спикера, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусом и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ . Он отметил, что за сутки из больниц были выписаны 302 пациента.

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 13 484 человека, 3742 человека выздоровели, погибли 659 человек", - сообщил Мугахед.

Также Мухагед сообщил, что во вторник произошел пожар на территории каирской больницы Имбаба, где проходят лечение больные коронавирусом. По словам Мугахеда, в результате пожара, произошедшего вне основного здания больницы, никто не пострадал, он был потушен за несколько минут.

В воскресенье премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил об ужесточении мер борьбы с коронавирусом на время праздника разговения Ид аль-Фитр: удлинен комендантский час, с 24 по 29 мая он будет начинаться не с 21.00, а с 17.00. На время праздника будет приостановлена работа общественного транспорта, закрыты все торговые центры, рестораны, увеселительные заведения, все пляжи, парки. Также с 30 мая будет введен масочный режим со штрафами для нарушителей.

С 30 мая, как сообщил премьер, возобновят работу ТЦ и учреждения, предоставляющие гражданам различные услуги. При этом комендантский час с 30 мая в течение двух недель будет длиться с 20.00 до 06.00.

По словам премьера, с середины июня будет объявлено о постепенном возобновлении работы тех объектов, которые были закрыты в связи с коронавирусом, в том числе спортивных, с учетом всех мер предосторожности.

Сейчас комендантский час в Египте действует с 21.00 до 06.00.