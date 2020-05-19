В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве , сообщает оперативный штаб.

У всех них был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19, отмечается в сообщении.

Накануне число жертв за сутки составило 71. Общее количество умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 1726.

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые выявили в декабре прошлого года в Китае. В начале марта ВОЗ признала вспышку вызванного им заболевания COVID-19 пандемией. По данным организации, в мире заражены уже почти 4,7 миллиона человек, более 315 тысяч умерли.

В России на сегодняшний день коронавирус диагностировали у 299 941 человека, из них 76 130 пациентов выздоровели.