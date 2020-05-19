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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T22:52
https://ria.ru/20200519/1571701680.html
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569735916_0:0:3057:1720_1036x0_80_0_0_527c99e860407deb6c97847583278cc8.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

22:33 19.05.2020 (обновлено: 22:52 19.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке
Врачи скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает оперативный штаб.
У всех них был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19, отмечается в сообщении.
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Накануне число жертв за сутки составило 71. Общее количество умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 1726.
Коронавирус SARS-CoV-2 впервые выявили в декабре прошлого года в Китае. В начале марта ВОЗ признала вспышку вызванного им заболевания COVID-19 пандемией. По данным организации, в мире заражены уже почти 4,7 миллиона человек, более 315 тысяч умерли.
В России на сегодняшний день коронавирус диагностировали у 299 941 человека, из них 76 130 пациентов выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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