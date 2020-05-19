Посольство в Германии раскритиковало телесюжет о "советских оккупантах"

"Совести нет". Политолог о сюжете телеканала ФРГ про "оккупантов" На немецком телеканале советских солдат в ГДР назвали "оккупантами". Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik рассказал, почему западные СМИ не оставляют попыток очернить СССР.