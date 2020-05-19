Посольство в Германии раскритиковало телесюжет о "советских оккупантах"

БЕРЛИН, 19 мая — РИА Новости. Посольство России в Берлине назвало несправедливым сюжет немецкого телеканала MDR, который заявил о советском контингенте в ГДР как об "оккупационном".
В сюжете телеканала от 17 мая утверждается, что "русские в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами".
"Несправедливое утверждение, MDR. Для жителей восточных федеральных земель российско-германская дружба и сегодня отнюдь не забытое понятие, о чем свидетельствуют многочисленные межобщественные и личные контакты", — говорится в сообщении посольства в Facebook.
Дипломаты добавили, что "многие граждане ГДР воспринимали советских людей как друзей и партнеров, а советские войска на территории республики — как наследников Красной армии, избавившей Германию и Европу от нацизма, как гарантию мира и безопасности во времена холодной войны и опасного противостояния военных блоков".
"Радует, что добрые чувства сохранились по сей день. Не забывают здесь и о решающем вкладе СССР в дело объединения Германии, 30-летие которого скоро будет отмечать вся страна", — заключили в дипмиссии.
"Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии" предусматривал, что все советские войска должны были покинуть Германию к концу 1994 года. Его подписали в сентябре 1990 года ГДР, ФРГ, Великобритания, США, СССР и Франция. Затем срок окончания вывода войск перенесли на 31 августа 1994 года, в этот день он и завершился.
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