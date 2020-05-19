Трамп считает демократов психбольными из-за обвинений в связях с Россией

Трамп вспомнил Тутси Габбард, которая участвовала в гонке кандидатов на пост президента США от Демократической партии. За ее позицию по ряду вопросов, которая нередко противоречила общей линии демократов, она не раз критиковалась однопартийцами.

"Посмотрите, как они нападали на сенатора Тутси Габбард. Они говорили - "ты российский агент". Я ее не знаю лично, но знаю, что она не российский агент. Потом они нападали на доктора (лидера) Партии зеленых Джилл Штайн - говорили, что она российский агент, я ее не знаю, но знаю, что она не российский агент. Эти люди - больные. (спикер палаты представителей США Нэнси) Пелоси - больная женщина. У неё много психических проблем", - заявил Трамп, выступая во вторник перед журналистами.