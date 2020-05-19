Трамп считает демократов психбольными из-за обвинений в связях с Россией

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что постоянные попытки демократов обвинять всех оппонентов в связях с Россией являются признаком психических отклонений.
Трамп вспомнил Тутси Габбард, которая участвовала в гонке кандидатов на пост президента США от Демократической партии. За ее позицию по ряду вопросов, которая нередко противоречила общей линии демократов, она не раз критиковалась однопартийцами.
"Посмотрите, как они нападали на сенатора Тутси Габбард. Они говорили - "ты российский агент". Я ее не знаю лично, но знаю, что она не российский агент. Потом они нападали на доктора (лидера) Партии зеленых Джилл Штайн - говорили, что она российский агент, я ее не знаю, но знаю, что она не российский агент. Эти люди - больные. (спикер палаты представителей США Нэнси) Пелоси - больная женщина. У неё много психических проблем", - заявил Трамп, выступая во вторник перед журналистами.
Ранее стало известно, что комитет сената США по судебным вопросам в июне начнет проводить слушания о ходе расследования ФБР в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа.
В январе Габбард подавала в суд на экс-кандидата на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон за то, что та ранее назвала ее "любимицей русских". Политик оценивала нанесенный ей ущерб в 50 миллионов долларов.
В октябре Клинтон в интервью подкасту Campaign HQ назвала Габбард "любимым кандидатом русских", а кандидата-2016 от Зеленой партии Джилл Стайн - "агентом русских". Оба кандидата выразили возмущение заявлениями Клинтон, назвав ее "разжигательницей войны и олицетворением коррупции".