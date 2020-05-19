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2020-05-19T22:30
https://ria.ru/20200519/1571701359.html
Небензя оценил доклад экспертов ООН о "наемниках из России" в Ливии
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РИА Новости

Небензя оценил доклад экспертов ООН о "наемниках из России" в Ливии

22:21 19.05.2020 (обновлено: 22:30 19.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкпостпред России при ООН Василий Небензя
постпред России при ООН Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 19 мая – РИА Новости. Доклад группы экспертов санкционного комитета СБ ООН по Ливии, касающийся якобы присутствия "российских наемников" в этой стране, построен на непроверенных или подтасованных данных, заявил на заседании Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя.
Две недели назад в западных СМИ появились публикации о конфиденциальном докладе группы экспертов, в котором утверждалось, что сотрудники ЧВК "Вагнер", а также некоторых других компаний присутствуют в Ливии и поддерживают силы Халифы Хафтара. В ходе заседания СБ ООН во вторник, заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен отметил, что Лондон обеспокоен сообщениями о том, что внешние стороны продолжают предоставлять материалы, снаряжение, наемников в Ливию. Аллен указал, что британская сторона отмечает наличие сообщений о деятельности группы "Вагнера" в Ливии. По его словам, деятельность ЧВК "Вагнер" "продолжает обострять конфликт и продлевать страдания ливийского народа".
"Мы услышали много спекуляций касательно так называемых "российских наемников". Представитель Великобритании даже весьма оригинальным способом переложил на них ответственность за все проблемы и несчастья Ливии. Хотелось бы напомнить, что источник проблем, с которыми Ливия сталкивается сегодня – это разрушившая ливийскую государственность агрессия НАТО", - сказал в свою очередь Небензя.
Однако, по его словам, сегодня коллеги по Совбезу "обходят этот момент и притворяются, что ничего не слышат".
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По его словам, российская сторона по-прежнему изучает доклад, однако первоначальная считка текста позволила сделать некоторые выводы. "Вновь отмечаем, что понятие частной военной компании не предусмотрено российским законодательством. Даже выдержки из российских законов эксперты в своем докладе трактуют неверно и обращаются с ними очень вольно", - указал Небензя.
"Большей частью доклад построен на основе непроверенных или явно подтасованных данных и направлен на дискредитацию политики России на ливийском направлении", - подчеркнул он.
По его словам, эксперты пользуются источниками сомнительного свойства, имеющими прямой интерес в ливийском конфликте. "Значительное число – не одна и не две – ссылок на те или иные материалы не работают. Это может проверить любой желающий. Достоверность целого ряда выкладок, особенно базирующихся на так называемых "внутренних переговорах", невозможно доказать", - отметил постпред РФ.
"Многие сведения, особенно касающиеся упомянутых в докладе российских граждан, просто голословны. Люди, якобы воюющие в Ливии, на самом деле не выезжали из нашей страны. Так называемые "раненые" вполне здоровы. Это все доступно в публичном пространстве и опять-таки проверяемо", - заявил он.
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Примечательно, что подобранные экспертами списки скопированы с одиозной украинской базы данных "Миротворец", добавил Небензя. По его словам, масса ошибок или сознательных фальсификаций в докладе допущена в отношении вооружений. "Еще один подлог - фотографии из Сирии, выдаваемые за ливийские пейзажи", - указал Небензя.
"Вновь повторяем, что российских служащих в Ливии нет. Однако нам известно об иностранном военном персонале в стране, и речь не только об ИТБ. Мы можем назвать несколько стран. Уверяю, что услышанное вас удивит", - подчеркнул Небензя.
По его словам, российская сторона крайне обеспокоена утечкой доклада в прессу. "Причем такая утечка доклада группы экспертов происходит не впервые. Требуем расследования произошедшего секретариатом ООН", - заявил он.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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