Небензя оценил доклад экспертов ООН о "наемниках из России" в Ливии

ООН, 19 мая – РИА Новости. Доклад группы экспертов санкционного комитета Василий Небензя. Доклад группы экспертов санкционного комитета СБ ООН по Ливии , касающийся якобы присутствия "российских наемников" в этой стране, построен на непроверенных или подтасованных данных, заявил на заседании Совбеза постпред России при ООН

Две недели назад в западных СМИ появились публикации о конфиденциальном докладе группы экспертов, в котором утверждалось, что сотрудники ЧВК "Вагнер", а также некоторых других компаний присутствуют в Ливии и поддерживают силы Халифы Хафтара . В ходе заседания СБ ООН во вторник, заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен отметил, что Лондон обеспокоен сообщениями о том, что внешние стороны продолжают предоставлять материалы, снаряжение, наемников в Ливию. Аллен указал, что британская сторона отмечает наличие сообщений о деятельности группы "Вагнера" в Ливии. По его словам, деятельность ЧВК "Вагнер" "продолжает обострять конфликт и продлевать страдания ливийского народа".

"Мы услышали много спекуляций касательно так называемых "российских наемников". Представитель Великобритании даже весьма оригинальным способом переложил на них ответственность за все проблемы и несчастья Ливии. Хотелось бы напомнить, что источник проблем, с которыми Ливия сталкивается сегодня – это разрушившая ливийскую государственность агрессия НАТО ", - сказал в свою очередь Небензя.

Однако, по его словам, сегодня коллеги по Совбезу "обходят этот момент и притворяются, что ничего не слышат".

По его словам, российская сторона по-прежнему изучает доклад, однако первоначальная считка текста позволила сделать некоторые выводы. "Вновь отмечаем, что понятие частной военной компании не предусмотрено российским законодательством. Даже выдержки из российских законов эксперты в своем докладе трактуют неверно и обращаются с ними очень вольно", - указал Небензя.

"Большей частью доклад построен на основе непроверенных или явно подтасованных данных и направлен на дискредитацию политики России на ливийском направлении", - подчеркнул он.

По его словам, эксперты пользуются источниками сомнительного свойства, имеющими прямой интерес в ливийском конфликте. "Значительное число – не одна и не две – ссылок на те или иные материалы не работают. Это может проверить любой желающий. Достоверность целого ряда выкладок, особенно базирующихся на так называемых "внутренних переговорах", невозможно доказать", - отметил постпред РФ.

"Многие сведения, особенно касающиеся упомянутых в докладе российских граждан, просто голословны. Люди, якобы воюющие в Ливии, на самом деле не выезжали из нашей страны. Так называемые "раненые" вполне здоровы. Это все доступно в публичном пространстве и опять-таки проверяемо", - заявил он.

Примечательно, что подобранные экспертами списки скопированы с одиозной украинской базы данных "Миротворец", добавил Небензя. По его словам, масса ошибок или сознательных фальсификаций в докладе допущена в отношении вооружений. "Еще один подлог - фотографии из Сирии , выдаваемые за ливийские пейзажи", - указал Небензя.

"Вновь повторяем, что российских служащих в Ливии нет. Однако нам известно об иностранном военном персонале в стране, и речь не только об ИТБ. Мы можем назвать несколько стран. Уверяю, что услышанное вас удивит", - подчеркнул Небензя.

По его словам, российская сторона крайне обеспокоена утечкой доклада в прессу. "Причем такая утечка доклада группы экспертов происходит не впервые. Требуем расследования произошедшего секретариатом ООН", - заявил он.