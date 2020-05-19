При крушении военного вертолета в Подмосковье погибли три человека

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Экипаж из трех человек погиб при жесткой посадке вертолета Ми-8 ВКС России в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Поисковая группа обнаружила на месте инцидента оба черных ящика, они находятся в удовлетворительном состоянии.
Вертолет совершил жесткую посадку во вторник вечером при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от Клина.
Как сообщили в Минобороны, полет выполнялся без боекомплекта.
Причиной катастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.
К месту происшествия вылетела комиссия Главного командования ВКС.