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2020-05-19T23:02
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При крушении военного вертолета в Подмосковье погибли три человека
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РИА Новости

При крушении военного вертолета в Подмосковье погибли три человека

22:17 19.05.2020 (обновлено: 23:02 19.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" на полигоне "Донгуз"
Вертолеты Ми-8 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая РИА Новости. Экипаж из трех человек погиб при жесткой посадке вертолета Ми-8 ВКС России в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Поисковая группа обнаружила на месте инцидента оба черных ящика, они находятся в удовлетворительном состоянии.
Вертолет совершил жесткую посадку во вторник вечером при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от Клина.
Как сообщили в Минобороны, полет выполнялся без боекомплекта.
Причиной катастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.
К месту происшествия вылетела комиссия Главного командования ВКС.
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Воздушно-космические силы РоссииМи-8Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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Мои соболезнования родным и сослуживцам погибших лётчиков.
19 мая, 22:40
Александра Федосеева
2100701
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