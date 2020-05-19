Пенс сообщил, что не пьет противомалярийное лекарство от COVID-19

На вопрос журналистов, принимает ли он препарат, Пенс ответил: "Нет, я не принимаю. Но я бы никогда не стал ворчать по поводу любого американца, который следует советам своего врача".

По словам Пенса, это лекарство используется уже 40 лет.

"Мой доктор его мне не рекомендовал, но я бы без сомнений воспользовался подобным советом от своего доктора", - сказал Пенс.

Ранее Трамп попал под огонь критики, заявив, что принимает гидроксихлорохин, который он рекламировал как средство от вируса. После этого Трамп обнародовал письмо от своего личного врача, который заявил, что президент принимает лекарство по его совету.

Специалисты предупреждали, что заявления президента о препаратах, которые официально не были одобрены для лечения COVID-19, преждевременны и опасны. Специалисты указывали также на риск принятия гидроксихлорохина из-за возможных побочных эффектов.