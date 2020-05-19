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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T22:06
https://ria.ru/20200519/1571701170.html
Пенс сообщил, что не пьет противомалярийное лекарство от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/156006/27/1560062757_0:0:3192:1796_1036x0_80_0_0_35199eaf3eefd1009283eeacd09ba625.jpg
РИА Новости

Пенс сообщил, что не пьет противомалярийное лекарство от COVID-19

22:06 19.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс сообщил во вторник, что не стал вслед за своим шефом Дональдом Трампом принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин в качестве профилактики от коронавируса.
На вопрос журналистов, принимает ли он препарат, Пенс ответил: "Нет, я не принимаю. Но я бы никогда не стал ворчать по поводу любого американца, который следует советам своего врача".
По словам Пенса, это лекарство используется уже 40 лет.
"Мой доктор его мне не рекомендовал, но я бы без сомнений воспользовался подобным советом от своего доктора", - сказал Пенс.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
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Ранее Трамп попал под огонь критики, заявив, что принимает гидроксихлорохин, который он рекламировал как средство от вируса. После этого Трамп обнародовал письмо от своего личного врача, который заявил, что президент принимает лекарство по его совету.
Специалисты предупреждали, что заявления президента о препаратах, которые официально не были одобрены для лечения COVID-19, преждевременны и опасны. Специалисты указывали также на риск принятия гидроксихлорохина из-за возможных побочных эффектов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Вчера, 11:19
Дает осложнения. Рекламируемое Трампом лекарство бесполезно при COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПенсКоронавирусыДональд ТрампСШАВ мире
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