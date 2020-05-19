Террористы обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях

"Зафиксировано три обстрела населенного пункта Дадих, два обстрела населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Кавкаба, один обстрел населенного пункта Хазарин в провинции Идлиб, два обстрела населенного пункта Сальма в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*", - заявил Журавлев.