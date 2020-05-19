Террористы обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях

"Зафиксировано три обстрела населенного пункта Дадих, два обстрела населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Кавкаба, один обстрел населенного пункта Хазарин в провинции Идлиб, два обстрела населенного пункта Сальма в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*", - заявил Журавлев.
За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, отметил контр-адмирал.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Алия – Бир-Шмандур – Мишрака – Айн-Иса – Швайхан – Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия", - рассказал Журавлев.