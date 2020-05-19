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2020-05-19T22:04
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Террористы обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях
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РИА Новости

Террористы обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях

22:04 19.05.2020
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© Sputnik / Basel ShartouhСитуация в городе Саракеб провинции Идлиб
Ситуация в городе Саракеб провинции Идлиб
© Sputnik / Basel Shartouh
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Террористическая организация "Джебхат Ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"Зафиксировано три обстрела населенного пункта Дадих, два обстрела населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Кавкаба, один обстрел населенного пункта Хазарин в провинции Идлиб, два обстрела населенного пункта Сальма в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*", - заявил Журавлев.
За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, отметил контр-адмирал.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Алия – Бир-Шмандур – Мишрака – Айн-Иса – Швайхан – Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия", - рассказал Журавлев.
Также подразделения российской военной полиции продолжили патрулировать несколько маршрутов в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Центр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииДжабхат ан-НусраИдлиб (мухафаза)Латакия (город)АлеппоВ мире
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