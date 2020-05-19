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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T22:17
https://ria.ru/20200519/1571700896.html
В Минпромторге заверили, что цена на маски будет снижаться
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569820884_0:86:3126:1844_1036x0_80_0_0_8c16f7dabc0598f350e1e710c780267b.jpg
РИА Новости

В Минпромторге заверили, что цена на маски будет снижаться

22:12 19.05.2020 (обновлено: 22:17 19.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски
Сотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Цена на маски в России будет снижаться, такое мнение выразил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Я уверен, что цена на маски дальше будет снижаться", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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Отвечая на вопрос, вернется ли цена на маску к 5-7 рублям, которые были до пандемии, замглавы Минпромторга сказал: "Безусловно, когда закончится пандемия - скорей бы это уже произошло - цена маски вернется к этому значению, потому что просто на нее не будет спроса".
"А количество линий, которые сейчас завезены и смонтированы, позволят нам производить объем этих предметов в гораздо большем количестве, чем нужно в обычной жизни. Поэтому, безусловно, цена вернется к той, которая была до коронавирусного периода", - добавил Евтухов.
Глава Минпромторга Денис Мантуров на прошлой неделе сообщил, что Россия решила проблему с обеспечением граждан масками, их производство в стране в июне вырастет с 9 до 11 миллионов штук в суткЭксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховЭкономика
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