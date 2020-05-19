В Минпромторге заверили, что цена на маски будет снижаться

Отвечая на вопрос, вернется ли цена на маску к 5-7 рублям, которые были до пандемии, замглавы Минпромторга сказал: "Безусловно, когда закончится пандемия - скорей бы это уже произошло - цена маски вернется к этому значению, потому что просто на нее не будет спроса".