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2020-05-19T21:46
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В Афганистане при нападении боевиков на мечеть погибли восемь человек
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РИА Новости

В Афганистане при нападении боевиков на мечеть погибли восемь человек

21:46 19.05.2020
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Не менее восьми человек погибли и более десяти получили ранения в результате нападения боевиков на мечеть в афганской провинции Парван, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на МВД.
Глава местной провинции Гарун Мубариз заявил, что все погибшие в деревне Халал-Зайи были мирными жителями.
Радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к атаке.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Исламское государствоПарванАфганистанТалибанВ мире
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