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2020-05-19T21:49
https://ria.ru/20200519/1571700745.html
В Госдуме оценили идею присоединения Коми к НАО и Архангельской области
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РИА Новости

В Госдуме оценили идею присоединения Коми к НАО и Архангельской области

21:49 19.05.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Процесс объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО), скорее всего, будет непростым и небыстрым, поэтому прежде необходимо "разобраться" с этими двумя регионами, прежде чем говорить о присоединении к ним еще одного, заявила РИА вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.
Ранее стало известно, что члены рабочей группы от Ненецкого округа при обсуждении вопроса возможного объединения Архангельской области и Ненецкого округа высказали предложение присоединить в перспективе к этому региону еще и Республику Коми. Об этом РИА Новости сообщил председатель рабочей группы от НАО Матвей Чупров.
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"НАО и Архангельская область живут по принципу "регионов-матрешек", НАО участвует в выборах губернатора и областной думы Архангельской области. С республикой Коми таких близких отношений у Архангельской области нет", - сказала Епифанова, которая входит рабочую группу от Архангельской области по объединению с НАО.
Она добавила, что в слиянии двух регионов есть целесообразность в части выстраивания эффективной системы управления малочисленным регионом, развития его инфраструктуры и инфраструктуры Севморпути, строительства порта Индига.
"В этой модели у республики Коми нет сколь-нибудь значимой роли. Надо сначала разобраться с двумя регионами, прежде чeм говорить о третьем. Процесс объединения Архангельской области и НАО, если он и состоится, будет непростым и небыстрым, на мой взгляд... Важно найти справедливое решение, соблюсти баланс интересов людей и экономик", - пояснила вице-спикер Госдумы.
Она не исключила, что "заявление про объединение трех регионов носило несколько эмоциональный характер".
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Республика КомиОльга ЕпифановаГосдума РФАрхангельская областьПолитика
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