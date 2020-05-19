В Госдуме оценили идею присоединения Коми к НАО и Архангельской области

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Процесс объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО), скорее всего, будет непростым и небыстрым, поэтому прежде необходимо "разобраться" с этими двумя регионами, прежде чем говорить о присоединении к ним еще одного, заявила РИА вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

Ранее стало известно, что члены рабочей группы от Ненецкого округа при обсуждении вопроса возможного объединения Архангельской области и Ненецкого округа высказали предложение присоединить в перспективе к этому региону еще и Республику Коми. Об этом РИА Новости сообщил председатель рабочей группы от НАО Матвей Чупров.

"НАО и Архангельская область живут по принципу "регионов-матрешек", НАО участвует в выборах губернатора и областной думы Архангельской области. С республикой Коми таких близких отношений у Архангельской области нет", - сказала Епифанова, которая входит рабочую группу от Архангельской области по объединению с НАО.

Она добавила, что в слиянии двух регионов есть целесообразность в части выстраивания эффективной системы управления малочисленным регионом, развития его инфраструктуры и инфраструктуры Севморпути, строительства порта Индига.

"В этой модели у республики Коми нет сколь-нибудь значимой роли. Надо сначала разобраться с двумя регионами, прежде чeм говорить о третьем. Процесс объединения Архангельской области и НАО, если он и состоится, будет непростым и небыстрым, на мой взгляд... Важно найти справедливое решение, соблюсти баланс интересов людей и экономик", - пояснила вице-спикер Госдумы.