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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T21:42
https://ria.ru/20200519/1571700673.html
В Саратове у пациентки с COVID-19 родилась зараженная коронавирусом дочь
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568885067_0:286:3057:2006_1036x0_80_0_0_256795f520371be607846eede7eb7695.jpg
РИА Новости

В Саратове у пациентки с COVID-19 родилась зараженная коронавирусом дочь

21:41 19.05.2020 (обновлено: 21:42 19.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВрач поликлиники №1 Владивостока подписывает пробирку с образцом, взятым со слизистой носа пациента для тестирования на коронавирус
Врач поликлиники №1 Владивостока подписывает пробирку с образцом, взятым со слизистой носа пациента для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Виталий Аньков
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САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Заболевшая коронавирусной инфекцией жительница Саратова родила дочь, у которой также диагностирован COVID-19, обе получают необходимую медицинскую помощь, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
"Несколько дней назад в городской клинической больнице №10 при сроке беременности 39 недель родила жительница Саратова с подтвержденной COVID-19… Ребенок имеет подтвержденную инфекцию бессимптомного течения, переведена в областную детскую инфекционную больницу, где получает профилактическое лечение противовирусными препаратами. Решается уже вопрос о совместном пребывании матери и дитя", - сказал Костин во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.
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По его словам, женщина поступила в родильное отделение по линии скорой помощи, а ранее была на самоизоляции.
"В результате оказания специализированной медицинской помощи родилась девочка. Помощь матери и ребенка оказана в полном объеме. Специалисты работали на родах с использованием средств индивидуальной защиты. В настоящее время состояние родильницы удовлетворительное, без осложнений, получает необходимую терапию", - отметил он.
Министр добавил, что на сегодняшний день в области под медицинским наблюдением находятся шесть беременных женщин с подтвержденной COVID-19, все они чувствуют себя удовлетворительно.
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Первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов пояснил журналистам, что родившая пациентка с COVID-19 и ее ребенок "чувствуют себя абсолютно нормально".
"Надо отдать должное нашим медикам, которые сработали так, как положено… Поэтому будем надеяться, что в дальнейшем и мамы, и у ребенка все будет хорошо", - отметил он.
Всего в области лабораторно подтверждены 1980 случаев заражения коронавирусом, в том числе 109 за последние сутки. Коронавирус унес жизни 12 пациентов, выздоровели 518.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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