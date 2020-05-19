В Саратове у пациентки с COVID-19 родилась зараженная коронавирусом дочь

Врач поликлиники №1 Владивостока подписывает пробирку с образцом, взятым со слизистой носа пациента для тестирования на коронавирус

САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Заболевшая коронавирусной инфекцией жительница Заболевшая коронавирусной инфекцией жительница Саратова родила дочь, у которой также диагностирован COVID-19, обе получают необходимую медицинскую помощь, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

"Несколько дней назад в городской клинической больнице №10 при сроке беременности 39 недель родила жительница Саратова с подтвержденной COVID-19… Ребенок имеет подтвержденную инфекцию бессимптомного течения, переведена в областную детскую инфекционную больницу, где получает профилактическое лечение противовирусными препаратами. Решается уже вопрос о совместном пребывании матери и дитя", - сказал Костин во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.

По его словам, женщина поступила в родильное отделение по линии скорой помощи, а ранее была на самоизоляции.

"В результате оказания специализированной медицинской помощи родилась девочка. Помощь матери и ребенка оказана в полном объеме. Специалисты работали на родах с использованием средств индивидуальной защиты. В настоящее время состояние родильницы удовлетворительное, без осложнений, получает необходимую терапию", - отметил он.

Министр добавил, что на сегодняшний день в области под медицинским наблюдением находятся шесть беременных женщин с подтвержденной COVID-19, все они чувствуют себя удовлетворительно.

Первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов пояснил журналистам, что родившая пациентка с COVID-19 и ее ребенок "чувствуют себя абсолютно нормально".

"Надо отдать должное нашим медикам, которые сработали так, как положено… Поэтому будем надеяться, что в дальнейшем и мамы, и у ребенка все будет хорошо", - отметил он.

Всего в области лабораторно подтверждены 1980 случаев заражения коронавирусом, в том числе 109 за последние сутки. Коронавирус унес жизни 12 пациентов, выздоровели 518.