В Рязани полиция прервала подпольный концерт в баре

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Полицейские в Полицейские в Рязани прервали незаконно организованный в условиях самоизоляции концерт в местном баре, где собрались 48 местных жителей, на некоторых из них составили протоколы, сообщило УМВД по региону.

"Полицейские получили информацию, что вечером 17 мая в Рязани в баре на улице Почтовой проходит концерт рязанских артистов эстрады в стиле "стендап". Сотрудники отдела МВД России по Советскому району города Рязани при содействии сотрудников регионального УФСБ пресекли противоправное массовое мероприятие. Всего в помещении бара находилось 48 рязанцев. Многие находились в общественном месте без индивидуальных средств защиты органов дыхания", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рейде были также сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

Полицейские составили 13 административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ (Нарушение правил поведения, установленных при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации), по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей. Остальным выдали 35 уведомлений о недопущении нарушения режима самоизоляции.

"Работники бара - организаторы развлекательного мероприятия привлекаются к строгой административной ответственности", - информирует ведомство. Также полиция выявила в баре нарушение законодательства, регламентирующего розничную продажу спиртного.

Портал "Рзн.инфо" со ссылкой на местную жительницу, которая присутствовала на концерте, писал, что в числе прочих посетителей в баре был член генерального совета парии "Единая Россия", член президиума Рязанского регионального политсовета партии Артем Никитин. Он также занимает должность директора фонда развития промышленности Рязанской области.

"Да, я был там. Я приехал в ресторан забрать заказ. Поскольку я живу за городом, то заказываю еду на самовывоз", - рассказал Никитин РИА Новости.

Он отметил, что был в маске, правила самоизоляции не нарушал. По словам собеседника, протокол в его отношении не составляли и отпустили достаточно быстро. На вопрос РИА Новости, наблюдал ли он, что в ресторане, как пишут СМИ, проходило какое-то мероприятие, Никитин отметил: "В соседнем зале что-то было, но я не видел, что именно".

Рязанской области запрещена работа баров и ресторанов, предприятиям общепита разрешается только продавать блюда на вынос. Также действует запрет на массовые мероприятия.