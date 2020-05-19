В Саратовской области умер 12-й пациент с коронавирусом

САРАТОВ, 19 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число жертв коронавируса в Число жертв коронавируса в Саратовской области увеличилось до 12, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин

Всего в области лабораторно подтверждены 1980 случаев заражения коронавирусом, в том числе 109 за последние сутки, выздоровели 518 пациентов с COVID-19. К 18 мая коронавирус унес жизни скончались 11 пациентов.

"Смерть наступила у 12 человек", - сказал Костин во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.

По его словам, в COVID-госпиталях находятся 1072 человека, из них у 779 пациентов подтвержден коронавирус, в том числе у 599 диагностирована пневмония.

"Девяносто шесть человек требуют кислородной поддержки, 39 пациентов сегодня уже на ИВЛ (искусственной вентиляции легких): 34 на инвазивной, пять - на неинвазивной", - отметил министр.