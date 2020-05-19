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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T21:26
https://ria.ru/20200519/1571700392.html
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 2,85 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205288_1:0:1000:562_1036x0_80_0_0_deba0be4dbdc1e11ea03374e36e399cb.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 2,85 тысячи

21:26 19.05.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
ТАШКЕНТ, 19 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 53 и достигло 2855, число выздоровевших - на 24, до 2338, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев выросло до 2802, скончались 13 пациентов, 2314 выздоровели.
"По состоянию на 19 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2855", - говорится в в Telegram-канале минздрава. Из подтвержденных 53 новых случаев 47 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа, семь – у находящихся в карантине. Во вторник всего было зафиксировано 64 новых случая COVID-19, в понедельник - 38, в воскресенье - 15.
По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 2338. Во вторник из больниц выписаны 24 человека, в понедельник – 67, в воскресенье - 34. Сейчас на лечении находятся 504 пациента с коронавирусом.
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Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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