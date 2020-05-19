Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 2,85 тысячи

ТАШКЕНТ, 19 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 53 и достигло 2855, число выздоровевших - на 24, до 2338, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев выросло до 2802, скончались 13 пациентов, 2314 выздоровели.

"По состоянию на 19 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2855", - говорится в в Telegram-канале минздрава. Из подтвержденных 53 новых случаев 47 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа, семь – у находящихся в карантине. Во вторник всего было зафиксировано 64 новых случая COVID-19, в понедельник - 38, в воскресенье - 15.

По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 2338. Во вторник из больниц выписаны 24 человека, в понедельник – 67, в воскресенье - 34. Сейчас на лечении находятся 504 пациента с коронавирусом.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.