Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мэр столицы Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве . Своими соображениями он поделился в эфире программы "60 минут" на канале " Россия 1 ".

"Нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими и родными", — сказал градоначальник в ответ на вопрос о том, когда станет возможным открыть в городе салоны красоты.

Он подчеркнул, что необходимо действовать адекватно угрозе.

"Постойте рядом с приемный отделением клиники любой, увидите десятки машин скорой, которые привозят людей", — сказал Собянин.

По его словам ситуация не настолько проста, как может показаться, и далека от идеальной. При этом, мэр подчеркнул, что в ближайшее время в Москве будут послабления введенных из-за эпидемии ограничений: откроются МФЦ, а система здравоохранения вернется к оказанию плановой медицинской помощи.

"Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, — они станут просто критическими больными", — подчеркнул Собянин.

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ , всего заражены около 4,6 миллиона человек, из которых около 311 тысяч умерли.

В России коронавирусом инфицированы почти 300 тысяч человек (около половины из них — в Москве), 2837 пациентовскончались, более 76 тысяч — выздоровели.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски.