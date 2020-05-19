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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T21:21
https://ria.ru/20200519/1571700286.html
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569409980_0:69:2221:1318_1036x0_80_0_0_161a7b11cc3d361e4ab14dc54c5b5dc8.jpg
РИА Новости

Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве

21:20 19.05.2020 (обновлено: 21:21 19.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовСтрижка
Стрижка
© РИА Новости / Евгений Биятов
Стрижка. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве. Своими соображениями он поделился в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
"Нужно отчетливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими и родными", — сказал градоначальник в ответ на вопрос о том, когда станет возможным открыть в городе салоны красоты.
Он подчеркнул, что необходимо действовать адекватно угрозе.
"Постойте рядом с приемный отделением клиники любой, увидите десятки машин скорой, которые привозят людей", — сказал Собянин.
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По его словам ситуация не настолько проста, как может показаться, и далека от идеальной. При этом, мэр подчеркнул, что в ближайшее время в Москве будут послабления введенных из-за эпидемии ограничений: откроются МФЦ, а система здравоохранения вернется к оказанию плановой медицинской помощи.
"Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, — они станут просто критическими больными", — подчеркнул Собянин.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, всего заражены около 4,6 миллиона человек, из которых около 311 тысяч умерли.
В России коронавирусом инфицированы почти 300 тысяч человек (около половины из них — в Москве), 2837 пациентовскончались, более 76 тысяч — выздоровели.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Почему бы собянину самому не присоединиться к изоляции, не надеть маску с перчатками, не закрыться дома, поставить себе "соц.мониторинг", ... ??? Чего он со стороны то указывает?! Пусть на себе прочувствует все это, и скажет что нужно еще потерпеть!
19 мая, 21:58
Дик Котов
3900005
"Постойте рядом с приемный отделением клиники любой, увидите десятки машин скорой, которые привозят людей" Всех из парикмахерских привозят?
19 мая, 21:50
ВСВлад С
2370005
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