Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,7 миллиона человек

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 112 тысяч и превысило 4,7 миллиона, умерли свыше 316 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 112 637 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 4322 пациента. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 731 458, количество летальных исходов - 316 169.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 082 945.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.