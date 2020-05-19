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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T21:20
https://ria.ru/20200519/1571700256.html
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,7 миллиона человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570528001_0:223:2138:1426_1036x0_80_0_0_438e3bb4d393c8d071119467f31231c9.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,7 миллиона человек

21:20 19.05.2020
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© REUTERS / Eduardo MunozФельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
Фельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
© REUTERS / Eduardo Munoz
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 112 тысяч и превысило 4,7 миллиона, умерли свыше 316 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 112 637 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 4322 пациента. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 731 458, количество летальных исходов - 316 169.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 082 945.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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