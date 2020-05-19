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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T21:21
https://ria.ru/20200519/1571700226.html
В Израиле менее трех тысяч человек больны COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569303674_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_712816607bcd183ba312cf93a2268d71.jpg
РИА Новости

В Израиле менее трех тысяч человек больны COVID-19

21:21 19.05.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаЧрезвычайный штаб скорой помощи, развёрнутый для борьбы с COVID-19, в Израиле
Чрезвычайный штаб скорой помощи, развёрнутый для борьбы с COVID-19, в Израиле
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Число выявленных больных коронавирусом в Израиле сократилось на 128 и составило на текущий момент 2946 человек, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно данным министерства на вечер вторника, сейчас состояние 50 человек оценивается как тяжёлое, 38 из них нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.
С утра вторника скончался один больной с COVID-19, общее число умерших достигло 278.
Всего в Израиле были диагностированы 16 659 случаев заражения, выздоровели к данному моменту 13 435.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
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Новый глава министерства здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн отменил во вторник приказ об обязательном ношении масок на улицах и в школах из-за экстремально высоких температур, установившихся в стране в последние дни. В стране разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек. В воскресенье возобновилась учеба в школах. С 20 мая разрешено посещать пляжи.
Кроме того, Эдельштейн выступает за открытие ресторанов, баров, клубов, бассейнов с 27 мая при соблюдении определённых ограничений. Эти послабления должно утвердить правительство Израиля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЮлий ЭдельштейнИзраильВ мире
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