В Израиле менее трех тысяч человек больны COVID-19

Чрезвычайный штаб скорой помощи, развёрнутый для борьбы с COVID-19, в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Число выявленных больных коронавирусом в Число выявленных больных коронавирусом в Израиле сократилось на 128 и составило на текущий момент 2946 человек, сообщает министерство здравоохранения.

Согласно данным министерства на вечер вторника, сейчас состояние 50 человек оценивается как тяжёлое, 38 из них нуждаются в искусственной вентиляции лёгких.

С утра вторника скончался один больной с COVID-19, общее число умерших достигло 278.

Всего в Израиле были диагностированы 16 659 случаев заражения, выздоровели к данному моменту 13 435.

Новый глава министерства здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн отменил во вторник приказ об обязательном ношении масок на улицах и в школах из-за экстремально высоких температур, установившихся в стране в последние дни. В стране разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек. В воскресенье возобновилась учеба в школах. С 20 мая разрешено посещать пляжи.

Кроме того, Эдельштейн выступает за открытие ресторанов, баров, клубов, бассейнов с 27 мая при соблюдении определённых ограничений. Эти послабления должно утвердить правительство Израиля.