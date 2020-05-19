В трех белгородских больницах выявили очаги заражения коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Три очага заражения коронавирусом выявлены в больницах в Белгородской области, в общей сложности на карантине 42 человека – пациенты и медики, сообщило правительство региона.
"В Белгородской области локализованы три очага заражения коронавирусом в медорганизациях. Это городская больница №2 города Белгорода — 23 человека, областная инфекционная больница — 10 человек, Ракитянская ЦРБ — девять человек", - говорится в сообщении.
По словам первого замначальника регионального департамента здравоохранения Людмилы Крыловой, среди инфицированных – пациенты и медики. Она отметила, что заболевания медиков коронавирусом – "закономерны в сложившейся эпидемической ситуации".
"Для нас принципиально важно установление причинно-следственной связи заболевания медицинского работника, потому что от этого ещё и зависит выплата по соцстрахованию. Если медик заболеет новой коронавирусной инфекцией, он имеет право на доплату соцстраха. В фонде предусмотрена выплата за больничный лист до 68 тысяч рублей", — отметила Крылова.
Всего в области 1361 заболевший с начала пандемии. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся пятеро. Выздоровели 374 пациента, 12 скончались.
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