В трех белгородских больницах выявили очаги заражения коронавирусом

По словам первого замначальника регионального департамента здравоохранения Людмилы Крыловой, среди инфицированных – пациенты и медики. Она отметила, что заболевания медиков коронавирусом – "закономерны в сложившейся эпидемической ситуации".

"Для нас принципиально важно установление причинно-следственной связи заболевания медицинского работника, потому что от этого ещё и зависит выплата по соцстрахованию. Если медик заболеет новой коронавирусной инфекцией, он имеет право на доплату соцстраха. В фонде предусмотрена выплата за больничный лист до 68 тысяч рублей", — отметила Крылова.