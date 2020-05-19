Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T21:11
https://ria.ru/20200519/1571700078.html
В трех белгородских больницах выявили очаги заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В трех белгородских больницах выявили очаги заражения коронавирусом

21:11 19.05.2020
1545
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Три очага заражения коронавирусом выявлены в больницах в Белгородской области, в общей сложности на карантине 42 человека – пациенты и медики, сообщило правительство региона.
"В Белгородской области локализованы три очага заражения коронавирусом в медорганизациях. Это городская больница №2 города Белгорода — 23 человека, областная инфекционная больница — 10 человек, Ракитянская ЦРБ — девять человек", - говорится в сообщении.
По словам первого замначальника регионального департамента здравоохранения Людмилы Крыловой, среди инфицированных – пациенты и медики. Она отметила, что заболевания медиков коронавирусом – "закономерны в сложившейся эпидемической ситуации".
"Для нас принципиально важно установление причинно-следственной связи заболевания медицинского работника, потому что от этого ещё и зависит выплата по соцстрахованию. Если медик заболеет новой коронавирусной инфекцией, он имеет право на доплату соцстраха. В фонде предусмотрена выплата за больничный лист до 68 тысяч рублей", — отметила Крылова.
Всего в области 1361 заболевший с начала пандемии. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся пятеро. Выздоровели 374 пациента, 12 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
100131
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоБелгородская областьБелгородПроисшествия
Рекомендуем
Тестирование на коронавирус
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 20 клиентов
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Белгородской области умер пациент с коронавирусом
Очередь из сотрудников школ, желающих пройти тест на COVID-19 в Марселе, Франция
Число заболевших COVID-19 во Франции превысило 143 тысячи
Врач поликлиники №1 Владивостока подписывает пробирку с образцом, взятым со слизистой носа пациента для тестирования на коронавирус
В Саратове у пациентки с COVID-19 родилась зараженная коронавирусом дочь
Продажа сигарет
В Совфеде предложили ограничить продажу табака и алкоголя
Театральный режиссер Владимир Голуб
Умер театральный режиссер Владимир Голуб
Чрезвычайный штаб скорой помощи, развёрнутый для борьбы с COVID-19, в Израиле
В Израиле менее трех тысяч человек больны COVID-19
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров призвал отпраздновать Ураза-байрам дома
Вертолет Ми-8
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
В Белгородской области умерла девятнадцатилетняя девушка с COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Коронавирус выявили у 1662 военных в частях и соединениях
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Стрижка
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
В Совфеде предложили ввести госстрахование медиков в условиях эпидемии
Сотрудник полиции
В Рязани полиция прервала подпольный концерт в баре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
01:25СМИ: ЦБ Венесуэлы судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Лента новостейМолния