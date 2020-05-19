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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T21:30
https://ria.ru/20200519/1571699875.html
Число заболевших COVID-19 во Франции превысило 143 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571487879_445:51:2970:1471_1036x0_80_0_0_e0cfe6cb67f6084630dbf70672401dbe.jpg
РИА Новости

Число заболевших COVID-19 во Франции превысило 143 тысячи

21:04 19.05.2020 (обновлено: 21:30 19.05.2020)
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© AFP 2020 / Clément MahoudeauОчередь из сотрудников школ, желающих пройти тест на COVID-19 в Марселе, Франция
Очередь из сотрудников школ, желающих пройти тест на COVID-19 в Марселе, Франция
© AFP 2020 / Clément Mahoudeau
ПАРИЖ, 19 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом во Франции составляет 143,4 тысячи, сообщается на сайте французского санитарного агентства Sante Publique.
За последние сутки количество заболевших возросло на 524.
Глава генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон на брифинге во вторник сообщил, что в больницах находятся 18 468 человек, заразившихся COVID-19. За последние 24 часа в больницы поступили 506 пациентов. Общее число госпитализированных снизилось на 547 по сравнению с понедельником.
Количество пациентов в реанимации также продолжает снижаться, отметил Саломон. По данным на вторник в реанимации находятся 1894 человека. Общее число пациентов в реанимации за последние сутки снизилось на 104.
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По словам Саломона, с момента начала эпидемии были госпитализированы более 99 тысяч человек. Свыше 62 тысяч выздоровели и были выписаны из больниц.
Вместе с тем глава генеральной дирекции здравоохранения не привел данные по умершим от последствий коронавирусной инфекции.
В понедельник сообщалось о 28 239 скончавшихся. Во вторник на сайте Sante Publique приведены данные о 28 022 умерших. Таким образом, число умерших снизилось. Такие цифры связаны с тем, что ранее произошла ошибка в общем числе умерших в медико-социальных учреждениях, пишет газета Parisien со ссылкой на генеральную дирекцию здравоохранения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФранцияОбщество
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