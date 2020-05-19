Число заболевших COVID-19 во Франции превысило 143 тысячи

Очередь из сотрудников школ, желающих пройти тест на COVID-19 в Марселе, Франция

ПАРИЖ, 19 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом во Число заболевших коронавирусом во Франции составляет 143,4 тысячи, сообщается на сайте французского санитарного агентства Sante Publique.

За последние сутки количество заболевших возросло на 524.

Глава генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон на брифинге во вторник сообщил, что в больницах находятся 18 468 человек, заразившихся COVID-19. За последние 24 часа в больницы поступили 506 пациентов. Общее число госпитализированных снизилось на 547 по сравнению с понедельником.

Количество пациентов в реанимации также продолжает снижаться, отметил Саломон. По данным на вторник в реанимации находятся 1894 человека. Общее число пациентов в реанимации за последние сутки снизилось на 104.

По словам Саломона, с момента начала эпидемии были госпитализированы более 99 тысяч человек. Свыше 62 тысяч выздоровели и были выписаны из больниц.

Вместе с тем глава генеральной дирекции здравоохранения не привел данные по умершим от последствий коронавирусной инфекции.

В понедельник сообщалось о 28 239 скончавшихся. Во вторник на сайте Sante Publique приведены данные о 28 022 умерших. Таким образом, число умерших снизилось. Такие цифры связаны с тем, что ранее произошла ошибка в общем числе умерших в медико-социальных учреждениях, пишет газета Parisien со ссылкой на генеральную дирекцию здравоохранения.