Кадыров призвал отпраздновать Ураза-байрам дома

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей республики на фоне пандемии коронавируса отпраздновать Ураза-байрам в этом году дома и не посещать родных и близких.
"Мы понимаем, что Ураза-байрам - это важный праздник, который сплачивает мусульман всей Земли. Но мировые исламские ученые также едины во мнении, что мусульманская умма должна противостоять пандемии любыми мерами и способами, в том числе и социальным дистанцированием. Призываю всех жителей Чеченской Республики отметить Ид аль-Фитр дома, исключить физические контакты, не посещая родных и близких", - написал Кадыров "ВКонтакте".
Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.
В этот праздник принято ходить в гости, угощать праздничными блюдами, дарить подарки.
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