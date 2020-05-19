Коронавирус выявили у 1662 военных в частях и соединениях

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 1662 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 1034 человек в военных вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что 18 мая с подтвержденным коронавирусом было 1635 военнослужащих, 1175 курсантов и 388 гражданских специалистов.

"По состоянию на 19 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1662 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 369 человек; в изоляторах по месту службы– 568 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения –17 человек; изолированы на дому – 708 человек", - говорится в сообщении.

Все военные с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии только один человек, в состоянии средней тяжести – 9 человек; остальные – без симптомов заболевания, а выздоровело – 876 человек.

Также среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования насчитывается 1034 человека. Из них 218 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны, в изоляторах по месту службы – 665 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения находятся 28 человек. Также изолированы на дому 123 человека, а выздоровело – 1212 человек.

Инфицированных среди гражданского персонала ВС РФ по-прежнему 388 человек.

"В течение последних 10 суток отмечается устойчивая тенденция превышения общего числа выздоравливающих над числом заболевших новой коронавирусной инфекцией. За последние 10 суток численность находящихся на лечении военнослужащих уменьшилась на 11%", - добавили в Минобороны.