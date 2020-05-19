Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T21:02
https://ria.ru/20200519/1571699786.html
Коронавирус выявили у 1662 военных в частях и соединениях
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у 1662 военных в частях и соединениях

21:01 19.05.2020 (обновлено: 21:02 19.05.2020)
271
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 1662 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 1034 человек в военных вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что 18 мая с подтвержденным коронавирусом было 1635 военнослужащих, 1175 курсантов и 388 гражданских специалистов.
"По состоянию на 19 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1662 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 369 человек; в изоляторах по месту службы– 568 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения –17 человек; изолированы на дому – 708 человек", - говорится в сообщении.
Все военные с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии только один человек, в состоянии средней тяжести – 9 человек; остальные – без симптомов заболевания, а выздоровело – 876 человек.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Вчера, 12:35Распространение нового коронавируса
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Также среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования насчитывается 1034 человека. Из них 218 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны, в изоляторах по месту службы – 665 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения находятся 28 человек. Также изолированы на дому 123 человека, а выздоровело – 1212 человек.
Инфицированных среди гражданского персонала ВС РФ по-прежнему 388 человек.
"В течение последних 10 суток отмечается устойчивая тенденция превышения общего числа выздоравливающих над числом заболевших новой коронавирусной инфекцией. За последние 10 суток численность находящихся на лечении военнослужащих уменьшилась на 11%", - добавили в Минобороны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
410002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
Рекомендуем
Очередь из сотрудников школ, желающих пройти тест на COVID-19 в Марселе, Франция
Число заболевших COVID-19 во Франции превысило 143 тысячи
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров призвал отпраздновать Ураза-байрам дома
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
В Совфеде предложили ввести госстрахование медиков в условиях эпидемии
Чрезвычайный штаб скорой помощи, развёрнутый для борьбы с COVID-19, в Израиле
В Израиле менее трех тысяч человек больны COVID-19
Пустой класс
В ЛНР отменили экзамены для девятых и одиннадцатых классов
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с Израилем и США
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Вывозной рейс из Парижа прибыл в аэропорт Петербурга
Театральный режиссер Владимир Голуб
Умер театральный режиссер Владимир Голуб
Врач поликлиники №1 Владивостока подписывает пробирку с образцом, взятым со слизистой носа пациента для тестирования на коронавирус
В Саратове у пациентки с COVID-19 родилась зараженная коронавирусом дочь
Блокпост на въезде в Тбилиси
Число случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло 707
Тестирование на коронавирус
В трех белгородских больницах выявили очаги заражения коронавирусом
Стрижка
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
В Саратовской области умер 12-й пациент с коронавирусом
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Эпидемиолог оценил возможность сохранения иммунитета к COVID-19
Медицинский работник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Совфед предложил в условиях ЧС упростить прием медиков на работу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
01:25СМИ: ЦБ Венесуэлы судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Лента новостейМолния