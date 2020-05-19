В ЛНР отменили экзамены для девятых и одиннадцатых классов

"Эпидемиологическая ситуация пока не позволяет провести государственную итоговую аттестацию в тех рамках, в которых она проводилась ранее... сегодня подписан приказ министерства образования №551 о том, что итоговая государственная аттестация будет проведена по итоговым оценкам, которые выставлены учащимся за год. То есть, как таковых экзаменов в республике не будет проведено, и государственная итоговая аттестация будет выставлена по итоговым оценкам для всех 9-х и 11-х классов", – сообщил Цемкало.