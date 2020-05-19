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2020-05-19T21:01
https://ria.ru/20200519/1571699746.html
В ЛНР отменили экзамены для девятых и одиннадцатых классов
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РИА Новости

В ЛНР отменили экзамены для девятых и одиннадцатых классов

21:01 19.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики отменили государственную итоговую аттестацию для учащихся девятых и одиннадцатых классов, ее проведут по итоговым оценкам, выставленным за год, сообщил во вторник на селекторном совещании министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.
Минздрав ЛНР заявлял ранее, что в республике выявлены 328 заболевших с COVID-19, четыре пациента, из них двое врачей, скончались. В двух населенных пунктах республики - Свердловске и Фрунзе - действуют строгие карантинные ограничения.
"Эпидемиологическая ситуация пока не позволяет провести государственную итоговую аттестацию в тех рамках, в которых она проводилась ранее... сегодня подписан приказ министерства образования №551 о том, что итоговая государственная аттестация будет проведена по итоговым оценкам, которые выставлены учащимся за год. То есть, как таковых экзаменов в республике не будет проведено, и государственная итоговая аттестация будет выставлена по итоговым оценкам для всех 9-х и 11-х классов", – сообщил Цемкало.
По словам министра, отмена итоговой аттестации является вынужденной исключительной мерой, связанной с угрозой жизни школьникам в связи с распространением коронавируса.
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"Мы сознательно держали этот вопрос до последнего, потому что надеялись, что ситуация в республике позволит провести экзамены, но пока ситуация с коронавирусом достаточно сложная", – дополнил Цемкало.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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