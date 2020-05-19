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2020-05-19T20:39
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В ФНС рассказали, как самозанятым вернут налоги за 2019 год
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РИА Новости

В ФНС рассказали, как самозанятым вернут налоги за 2019 год

20:39 19.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Самозанятым не придется обращаться в налоговую службу для возврата уплаченных за прошлый год налогов, деньги будут перечислены автоматически на карту, привязанную к специальному приложению, рассказал глава ФНС России Даниил Егоров на совещании у президента РФ по реализации принятых ранее мер по поддержке экономики.
"Людям на карточки будут переведены деньги в виде субсидии, равной сумме налогов, уплаченных за 2019 год. У нас убедительная просьба к налогоплательщикам - привязать банковские карточки к приложению "Мой налог", чтобы быстро и легко пошла субсидия", - сказал Егоров.
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Специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход - работает с 2019 года. В прошлом году он был доступен только в четырех пилотных регионах, а начиная с 2020 года жители 23 регионов России могут установить на смартфон специальное приложение и работать легально, уплачивая всего 4% с полученного дохода, если они работают с гражданами, и 6% - с юридическими лицами.
С 1 июля остальные регионы по своему желанию смогут запустить этот режим у себя. Это решение власти регионов должны принимать самостоятельно.
Президент РФ в рамках мер поддержки экономики ранее поручил вернуть самозанятым налоги, уплаченные ими за 2019 год, а также предоставить им налоговый капитал в размере 1 МРОТ - эти средства можно будет потратить на уплату будущих налогов.
Глава ФНС рассказал на совещании, что к 1 июня более 670 тысяч самозанятых получат такую помощь - на их счета поступит по 12 тысяч 130 рублей, которые они смогут потратить на уплату налога в 2020 году.
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РоссияДаниил ЕгоровНалогиФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
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