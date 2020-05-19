Число случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло 707

ТБИЛИСИ, 19 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Грузии достигло 707, выздоровели 456 человек, сообщается на сайте по мониторингу заболевания.
Ранее сообщалось о 702 инфицированных.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 707, среди них выздоровели 456, смертельных случаев - 12", - отмечается на сайте.
В статистических данных сказано, что в режиме карантина находятся 3914 человек, под наблюдением - 340, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Продлевать режим ЧП власти не намерены. Правительство страны с конца апреля приступило к постепенному снятию ограничений, введенных в стране из-за угрозы распространения коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.