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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T20:36
https://ria.ru/20200519/1571698872.html
Число случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло 707
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569489815_0:118:3096:1860_1036x0_80_0_0_c181e80689e89974eb806e52e6558c32.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло 707

20:35 19.05.2020 (обновлено: 20:36 19.05.2020)
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Блокпост на въезде в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 19 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Грузии достигло 707, выздоровели 456 человек, сообщается на сайте по мониторингу заболевания.
Ранее сообщалось о 702 инфицированных.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 707, среди них выздоровели 456, смертельных случаев - 12", - отмечается на сайте.
В статистических данных сказано, что в режиме карантина находятся 3914 человек, под наблюдением - 340, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Продлевать режим ЧП власти не намерены. Правительство страны с конца апреля приступило к постепенному снятию ограничений, введенных в стране из-за угрозы распространения коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрузияВ мире
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