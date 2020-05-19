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2020-05-19T20:28
https://ria.ru/20200519/1571698591.html
Премьер Эстонии месяц прожил отдельно от семьи из-за пандемии COVID-19
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РИА Новости

Премьер Эстонии месяц прожил отдельно от семьи из-за пандемии COVID-19

20:27 19.05.2020 (обновлено: 20:28 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Эстонии Юри Ратас на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас примерно месяц прожил отдельно от семьи в связи с пандемией COVID-19 и объявлением в стране чрезвычайного положения.
По словам премьера, он переехал в дом своих родителей, а его мама временно стала жить с его женой и детьми. "Сам я коронавируса не боялся, но в целях защиты семьи решил примерно на четыре недели уехать из дома. Три раза в неделю я приносил им домой продукты, оставлял сумку за дверью. Мы не контактировали. Было ясно, что потенциально я могу заразиться вирусом, поскольку я неизбежно контактирую со множеством людей", - сказал он газете Eesti Ekspress.
Премьер признал, что не все принятые правительством решения были правильными. "Например, то, что мы предоставили частному сектору еще несколько дней на закрытие бизнеса. Это было неправильно, потому что они использовали эту возможность, чтобы устроить распродажи. То же самое с массовыми мероприятиями, которым нам следовало бы сказать категоричное нет", - отметил Ратас.
Эстония 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, однако послабления будут вводиться постепенно в несколько этапов. Чрезвычайное положение объявили с 13 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции, оно должно было действовать до 1 мая, однако позже кабинет министров продлил режим ЧП до 17 мая включительно.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 1784 человек, за время пандемии скончались 64 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юри РатасКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЭстонияВ мире
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