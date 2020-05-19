В ДНР сообщили об одном пострадавшем при обстреле со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли пригород Донецка, в результате чего получила ранение мирная жительница, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 18.30 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Еленовка (подконтрольный ДНР населенный пункт к югу от Донецка - ред). В результате обстрела огнестрельное ранение в плечо получила женщина 1961 года рождения", - заявил представитель ведомства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Вчера, 08:05ЛНР заявила о трех обстрелах силовиками за сутки