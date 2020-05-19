Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T20:24
https://ria.ru/20200519/1571698481.html
В ДНР сообщили об одном пострадавшем при обстреле со стороны силовиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570122340_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a24263dfe4b59f3c188d8c8a7a18deca.jpg
РИА Новости

В ДНР сообщили об одном пострадавшем при обстреле со стороны силовиков

20:24 19.05.2020
338
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли пригород Донецка, в результате чего получила ранение мирная жительница, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 18.30 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Еленовка (подконтрольный ДНР населенный пункт к югу от Донецка - ред). В результате обстрела огнестрельное ранение в плечо получила женщина 1961 года рождения", - заявил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
Вчера, 08:05
ЛНР заявила о трех обстрелах силовиками за сутки
010153
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
Рекомендуем
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Автомобили Toyota Camry
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
Посетители в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Режим ЕНВД решили не продлевать
Военнослужащие в Донбассе
Силовики выпустили 35 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступил за перезагрузку экономической сферы внешней политики
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Экс-президент Украины Петр Порошенко
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
В палате пациента
В Туле медсестра пришла на работу в бикини
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Собянин назвал число сдавших тесты на антитела к коронавирусу в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Москве предстоит долго жить в ограничениях из-за COVID-19, заявил Собянин
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Лавров предрек ЕС дорогой газ из-за препятствий "Северному потоку — 2"
Сотрудник полиции
В Рязани полиция прервала подпольный концерт в баре
Новый логотип компании BMW
BMW отзовет 365 автомобилей в России из-за проблем с ремнем безопасности
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков резко ответил на идею Жириновского о ликвидации Совфеда
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин
Глава ПФР рассказал о выплате пенсий за апрель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
01:25СМИ: ЦБ Венесуэлы судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Лента новостейМолния