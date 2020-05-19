Режим ЕНВД решили не продлевать

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские власти решили не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, сообщает Минфин.
"Вопрос продления ЕНВД на один год рассматривался — это было одно из предложений Минфина к плану борьбы с новой коронавирусной инфекцией. По итогам обсуждения было принято решение этого не делать", — заявили в ведомстве.
В Минфине подчеркнули, что сейчас вопрос снят с повестки дня, предложение больше не актуально.
Срок действия ЕНВД истекает 1 января 2021 года. Этот специальный налоговый режим сейчас могут использовать предприниматели в различных видах деятельности: в розничной торговле, общественном питании и ряде других услуг. Их полный перечень установлен Налоговым кодексом. Пользователи платят налог с вмененного им фиксированного дохода, при этом реально полученная сумма не имеет значения.
В конце апреля Торгово-промышленная палата, "Опора России", "Деловая Россия" и РСПП в коллективном письме к премьеру Михаилу Мишустину просили продлить действие этого режима до 2024 года. Однако Минфин посчитал это нецелесообразным.
Пандемия коронавирусной инфекции
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Как сообщает ВОЗ, заразились около 4,7 миллиона человек, из которых более 315 тысяч умерли.
В России коронавирусом инфицирован 299 941 человек, 2837 пациентов скончались, свыше 76 тысяч — выздоровели.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах действует пропускной режим, в ряде субъектов в общественных местах необходимо носить маски.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.