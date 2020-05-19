Режим ЕНВД решили не продлевать

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские власти решили не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, сообщает Минфин.

"Вопрос продления ЕНВД на один год рассматривался — это было одно из предложений Минфина к плану борьбы с новой коронавирусной инфекцией. По итогам обсуждения было принято решение этого не делать", — заявили в ведомстве.

В Минфине подчеркнули, что сейчас вопрос снят с повестки дня, предложение больше не актуально.

Срок действия ЕНВД истекает 1 января 2021 года. Этот специальный налоговый режим сейчас могут использовать предприниматели в различных видах деятельности: в розничной торговле, общественном питании и ряде других услуг. Их полный перечень установлен Налоговым кодексом. Пользователи платят налог с вмененного им фиксированного дохода, при этом реально полученная сумма не имеет значения.

Пандемия коронавирусной инфекции

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Как сообщает ВОЗ , заразились около 4,7 миллиона человек, из которых более 315 тысяч умерли.

В России коронавирусом инфицирован 299 941 человек, 2837 пациентов скончались, свыше 76 тысяч — выздоровели.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах действует пропускной режим, в ряде субъектов в общественных местах необходимо носить маски.