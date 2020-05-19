Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T23:10
https://ria.ru/20200519/1571698333.html
Режим ЕНВД решили не продлевать
https://cdn22.img.ria.ru/images/156276/93/1562769370_0:159:3158:1935_1036x0_80_0_0_6ba83d5a0b1be83273110147e201f096.jpg
РИА Новости

Режим ЕНВД решили не продлевать

20:14 19.05.2020 (обновлено: 23:10 19.05.2020)
31610
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПосетители в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Посетители в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские власти решили не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, сообщает Минфин.

"Вопрос продления ЕНВД на один год рассматривался — это было одно из предложений Минфина к плану борьбы с новой коронавирусной инфекцией. По итогам обсуждения было принято решение этого не делать", — заявили в ведомстве.

В Минфине подчеркнули, что сейчас вопрос снят с повестки дня, предложение больше не актуально.
Срок действия ЕНВД истекает 1 января 2021 года. Этот специальный налоговый режим сейчас могут использовать предприниматели в различных видах деятельности: в розничной торговле, общественном питании и ряде других услуг. Их полный перечень установлен Налоговым кодексом. Пользователи платят налог с вмененного им фиксированного дохода, при этом реально полученная сумма не имеет значения.
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
13 мая, 11:21
Стимулирующие выплаты водителям "скорой" хотят освободить от налога
В конце апреля Торгово-промышленная палата, "Опора России", "Деловая Россия" и РСПП в коллективном письме к премьеру Михаилу Мишустину просили продлить действие этого режима до 2024 года. Однако Минфин посчитал это нецелесообразным.

Пандемия коронавирусной инфекции

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Как сообщает ВОЗ, заразились около 4,7 миллиона человек, из которых более 315 тысяч умерли.
В России коронавирусом инфицирован 299 941 человек, 2837 пациентов скончались, свыше 76 тысяч — выздоровели.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах действует пропускной режим, в ряде субъектов в общественных местах необходимо носить маски.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
228832162
Обсудить 14
Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Популярные комментарии
Поддержка от государства в действительности
19 мая, 20:44
Олег 84
7381007
Ну что же, режим налогообложения был хороший, в своё время заменил громозкий подоходник для малого бизнеса, да и администрирование облегчил. Технологии пришли к тому, что налоги уже можно считать в режиме реального времени. Жизнь идёт.
19 мая, 20:24
Дмитрий Карочузнаете
7210035
Рекомендуем
Взятка. Архивное фото.
В "Ростехе" заявили о попытке подкупа работников производящего ИВЛ завода
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Цех розлива водки
Совфед разработал рекомендации для правительства из-за пандемии COVID-19
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков резко ответил на идею Жириновского о ликвидации Совфеда
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Лавров предрек ЕС дорогой газ из-за препятствий "Северному потоку — 2"
Автомобили Toyota Camry
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
Регионы России. Воркута
Коми предложили включить в объединенный арктический регион
Мужчина, страдающий ожирением
Малышева объяснила, кто "роет себе могилу" во время пандемии
Экс-президент Украины Петр Порошенко
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Продажа сигарет
В Совфеде предложили ограничить продажу табака и алкоголя
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Москве предстоит долго жить в ограничениях из-за COVID-19, заявил Собянин
Пирамида на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса
Вертолеты Ми-8 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения Центр-2019 на полигоне Донгуз
При крушении военного вертолета в Подмосковье погибли три человека
Город Ханты-Мансийск
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
В палате пациента
В Туле медсестра пришла на работу в бикини
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
01:25СМИ: ЦБ Венесуэлы судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Лента новостейМолния