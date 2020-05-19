Тверские медики получили все доплаты в полном объеме

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания президента России по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания президента России по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы

ТВЕРЬ, 19 мая - РИА Новости. В Тверской области стимулирующие доплаты за апрель медработникам произведены в полном объеме. Всего их получили более 2,5 тысячи медиков, сообщает пресс-служба областного правительства.

Основная часть стимулирующих выплат за май будет произведена до 23 мая. Всего на эти цели предусмотрены почти 317 миллионов рублей, из них более 303 миллионов рублей — средства федерального, 13,7 миллиона рублей – областного бюджета. Также средства регионального бюджета направлены на обеспечение медработников горячим питанием, это более 7,3 миллиона рублей.

Кроме того, как отмечает пресс-служба, ведется работа по начислению доплат за особые условия труда сотрудникам учреждений социального обслуживания. В тверском регионе право на получение таких доплат имеют более 970 человек.

"Сегодня врачи – это наши герои, люди, которые рискуют здоровьем, жизнью, работают на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. Самое главное – чтобы не было никаких проволочек и бюрократических процедур по их материальной поддержке. Второй важный вопрос – выплаты сотрудникам учреждений социальной защиты, которые сейчас продолжают работать", — сказал губернатор области Игорь Руденя после совещания президента России по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Губернатор заявил также, что в Тверской области выплаты для семей с детьми реализуются в установленные срок. По его словам, на региональном уровне рассматривается вопрос о дополнительной поддержке семей, в том числе многодетных.

Глава региона отметил, что обеспечено софинансирование из регионального бюджета для предоставления с 1 июня текущего года малообеспеченным семьям ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Говоря о поддержке малого бизнеса, самозанятых граждан, Руденя сказал, что практически с самого начала нерабочих дней региональные власти договорились о продолжении работы системообразующих предприятий во всех значимых отраслях экономики. "Наши предприятия в сложившихся условиях держатся очень достойно. Мы со своей стороны выделяем денежные средства, выдаем льготные кредиты, госгарантии, реализуем другие меры поддержки", – сказал Руденя.