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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-19T20:05
https://ria.ru/20200519/1571697943.html
Тверские медики получили все доплаты в полном объеме
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571697750_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_783cfd517430520b6ab2213660f03c3a.jpg
РИА Новости

Тверские медики получили все доплаты в полном объеме

20:05 19.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания президента России по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания президента России по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 19 мая - РИА Новости. В Тверской области стимулирующие доплаты за апрель медработникам произведены в полном объеме. Всего их получили более 2,5 тысячи медиков, сообщает пресс-служба областного правительства.
Основная часть стимулирующих выплат за май будет произведена до 23 мая. Всего на эти цели предусмотрены почти 317 миллионов рублей, из них более 303 миллионов рублей — средства федерального, 13,7 миллиона рублей – областного бюджета. Также средства регионального бюджета направлены на обеспечение медработников горячим питанием, это более 7,3 миллиона рублей.
Кроме того, как отмечает пресс-служба, ведется работа по начислению доплат за особые условия труда сотрудникам учреждений социального обслуживания. В тверском регионе право на получение таких доплат имеют более 970 человек.
"Сегодня врачи – это наши герои, люди, которые рискуют здоровьем, жизнью, работают на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. Самое главное – чтобы не было никаких проволочек и бюрократических процедур по их материальной поддержке. Второй важный вопрос – выплаты сотрудникам учреждений социальной защиты, которые сейчас продолжают работать", — сказал губернатор области Игорь Руденя после совещания президента России по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. 
Губернатор заявил также, что в Тверской области выплаты для семей с детьми реализуются в установленные срок. По его словам, на региональном уровне рассматривается вопрос о дополнительной поддержке семей, в том числе многодетных. 
Глава региона отметил, что обеспечено софинансирование из регионального бюджета для предоставления с 1 июня текущего года малообеспеченным семьям ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
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Говоря о поддержке малого бизнеса, самозанятых граждан, Руденя сказал, что практически с самого начала нерабочих дней региональные власти договорились о продолжении работы системообразующих предприятий во всех значимых отраслях экономики. "Наши предприятия в сложившихся условиях держатся очень достойно. Мы со своей стороны выделяем денежные средства, выдаем льготные кредиты, госгарантии, реализуем другие меры поддержки", – сказал Руденя.
По его словам, обеспечена деятельность ключевых отраслей региональной экономики, что позволило сохранить рабочие места для более чем 435 тысяч жителей региона. На обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и минимизацией последствий коронавирусной инфекции, в том числе поддержку экономики и граждан, в Тверской области в целом предусмотрены более 3,3 миллиардов рублей, в том числе свыше 1,7 миллиардов рублей из федеральной казны.
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