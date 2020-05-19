В Нижегородской области техсотрудники медучреждений получат доплаты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Нижегородская область выделит около 150 миллионов рублей на доплаты техническим сотрудникам больниц и поликлиник, где лечат заболевших коронавирусом, заявил глава региона Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что на дополнительные выплаты медицинским работникам Нижегородской области, работающим с больными коронавирусом, направлено 136,5 миллиона рублей.
"В последнее время мы много общались с медработниками, разбирали десятки проблемных ситуаций. Практически все они сейчас разрешены. Однако ряд работников не попал в перечень, определенный постановлениями и решениями федерального центра для дополнительных выплат. В медучреждениях с больными коронавирусом трудятся лифтеры, уборщицы, технические работники, которые в "красной зоне" могут заниматься наладкой аппаратов ИВЛ. Все они выполняют очень важное дело и так же подвергаются риску. Мы приняли решение о региональных выплатах за их труд", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По его словам, на эти цели из бюджета Нижегородской области будет направлено около 150 миллионов рублей.
Нижегородская область, в которой проживает 3,27 миллиона человек, занимает четвертое место по количеству заболевших коронавирусом в России. На территории Нижегородской области зафиксировано 6952 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 45 человек умерли и 1553 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
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