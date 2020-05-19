В Нижегородской области техсотрудники медучреждений получат доплаты

"В последнее время мы много общались с медработниками, разбирали десятки проблемных ситуаций. Практически все они сейчас разрешены. Однако ряд работников не попал в перечень, определенный постановлениями и решениями федерального центра для дополнительных выплат. В медучреждениях с больными коронавирусом трудятся лифтеры, уборщицы, технические работники, которые в "красной зоне" могут заниматься наладкой аппаратов ИВЛ. Все они выполняют очень важное дело и так же подвергаются риску. Мы приняли решение о региональных выплатах за их труд", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.