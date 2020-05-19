Лавров провел телефонный разговор с Маасом

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник обсудил по телефону с главой МИД ФРГ Хайко Маасом ситуацию на Украине и борьбу с коронавирусом, сообщает МИД РФ.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних российско-германских отношений и ряд международных тем. При рассмотрении вопросов урегулирования внутриукраинского конфликта Лавров указал на важность побуждения Киева к безусловному и полному выполнению договоренностей, достигнутых по итогам саммита глав государств "нормандского формата" 9 декабря 2019 года в Париже и подлежащих практической реализации через механизмы Контактной группы", - говорится в сообщении.
Кроме того, министры высказались за координацию глобальных усилий по противодействию пандемии COVID-19 и выразили надежду, что этому будет способствовать 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Помимо этого, Лавров отметил, что высказывания Мааса о неприемлемости искажения исторической правды о развязывании войны в его авторской статье в журнале Der Spiegel от 8 мая текущего года прозвучали особенно актуально в год празднования 75-й годовщины освобождения Европы от нацизма.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас вместе с историком Андресом Виршингом выпустили статью в Der Spiegel, где говорится, что только Германия ответственна за развязывание Второй мировой войны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.