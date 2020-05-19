Лавров провел телефонный разговор с Маасом

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних российско-германских отношений и ряд международных тем. При рассмотрении вопросов урегулирования внутриукраинского конфликта Лавров указал на важность побуждения Киева к безусловному и полному выполнению договоренностей, достигнутых по итогам саммита глав государств "нормандского формата" 9 декабря 2019 года в Париже и подлежащих практической реализации через механизмы Контактной группы", - говорится в сообщении.