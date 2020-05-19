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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T20:05
https://ria.ru/20200519/1571697481.html
Лавров провел телефонный разговор с Маасом
https://cdn23.img.ria.ru/images/154955/98/1549559869_0:0:3186:1793_1036x0_80_0_0_b20be35473342aa01f6b8c7043e36723.jpg
РИА Новости

Лавров провел телефонный разговор с Маасом

19:49 19.05.2020 (обновлено: 20:05 19.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник обсудил по телефону с главой МИД ФРГ Хайко Маасом ситуацию на Украине и борьбу с коронавирусом, сообщает МИД РФ.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних российско-германских отношений и ряд международных тем. При рассмотрении вопросов урегулирования внутриукраинского конфликта Лавров указал на важность побуждения Киева к безусловному и полному выполнению договоренностей, достигнутых по итогам саммита глав государств "нормандского формата" 9 декабря 2019 года в Париже и подлежащих практической реализации через механизмы Контактной группы", - говорится в сообщении.
Кроме того, министры высказались за координацию глобальных усилий по противодействию пандемии COVID-19 и выразили надежду, что этому будет способствовать 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Помимо этого, Лавров отметил, что высказывания Мааса о неприемлемости искажения исторической правды о развязывании войны в его авторской статье в журнале Der Spiegel от 8 мая текущего года прозвучали особенно актуально в год празднования 75-й годовщины освобождения Европы от нацизма.
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Распространение нового коронавирусаРоссияХайко МаасСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ГерманииУкраинаВ мире
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