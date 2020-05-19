Лавров предрек ЕС дорогой газ из-за препятствий "Северному потоку — 2"

Так он прокомментировал сообщения о возможном пересмотре Данией разрешения на строительство трубопровода. Министр выразил уверенность в том, что это не повлияет на реализацию проекта и "Северный поток — 2" будет достроен.

Лавров подчеркнул, что у России есть различные правовые инструменты для разрешения ситуации вокруг трубопровода.

"Эксперты — повторю, это их мнение — сходятся в том, что практически все вот эти варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран Европейского союза", — сказал глава МИД.

Руководитель российской дипломатии уверен, что вопрос будет решаться в правовом поле, хотя вокруг проекта уже было "немало политизированных решений".

Лавров также подчеркнул, что ситуация с газопроводом никак не повлияет на отношения Москвы и Копенгагена, которые уже "давно находятся в том состоянии, в котором они пребывают". Россия готова разговаривать с Данией по любым вопросам, которые вызывают озабоченность, добавил глава МИД.

Газопровод "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство по дну Балтики двух ниток газопровода от побережья России до Германии . Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке.

Прибалтийские страны и Варшава, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".