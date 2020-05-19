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2020-05-19T20:24
https://ria.ru/20200519/1571697397.html
Лавров предрек ЕС дорогой газ из-за препятствий "Северному потоку — 2"
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РИА Новости

Лавров предрек ЕС дорогой газ из-за препятствий "Северному потоку — 2"

19:48 19.05.2020 (обновлено: 20:24 19.05.2020)
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© Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© Илья Питалев
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Создание препятствий для строительства трубопровода "Северный поток — 2" может привести к росту цены на газ для Европы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.
Так он прокомментировал сообщения о возможном пересмотре Данией разрешения на строительство трубопровода. Министр выразил уверенность в том, что это не повлияет на реализацию проекта и "Северный поток — 2" будет достроен.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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Лавров подчеркнул, что у России есть различные правовые инструменты для разрешения ситуации вокруг трубопровода.

"Эксперты — повторю, это их мнение — сходятся в том, что практически все вот эти варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран Европейского союза", — сказал глава МИД.

Руководитель российской дипломатии уверен, что вопрос будет решаться в правовом поле, хотя вокруг проекта уже было "немало политизированных решений".
Лавров также подчеркнул, что ситуация с газопроводом никак не повлияет на отношения Москвы и Копенгагена, которые уже "давно находятся в том состоянии, в котором они пребывают". Россия готова разговаривать с Данией по любым вопросам, которые вызывают озабоченность, добавил глава МИД.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
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Газопровод "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство по дну Балтики двух ниток газопровода от побережья России до Германии. Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке.
Прибалтийские страны и Варшава, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
При этом Москва, а также Берлин и Вена не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергетической безопасности европейских государств. В поддержку строительства выступала также Норвегия.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в акватории Калининграда
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Бег с препятствиями: как будут достраивать "Северный поток — 2"
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Обсудить 116
РоссияСеверный поток — 2Сергей ЛавровГазпромМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзЭкономика
Популярные комментарии
"..Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть»
19 мая, 20:30
Сергей Лавров
2021710012
Вопрос в цене вот и все....это рынок. Пусть СШП хоть трусы разорвут на груди. Но газ России дешевле для Европы.
19 мая, 22:55
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