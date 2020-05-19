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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T20:12
https://ria.ru/20200519/1571697322.html
СК завел дело из-за фейка о продаже бесплатных масок в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1036x0_80_0_0_08e30c54321bf07ed7e26ccdf02a44de.jpg
РИА Новости

СК завел дело из-за фейка о продаже бесплатных масок в Москве

19:43 19.05.2020 (обновлено: 20:12 19.05.2020)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту фейка о продаже якобы бесплатных защитных масок в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
"В Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по факту распространения ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения в период распространения новой коронавирусной инфекции (ст.207.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в соцсетях появилось видео, в котором рассказывается о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты в качестве гуманитарной помощью и "подлежащих в связи с этим распределению среди граждан бесплатно".
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Для подтверждения своих слов автор видео демонстрирует упаковку защитных масок с этикеткой на китайском языке, из которой якобы следует, что данный товар является гумпомощью и не предназначен для продажи.
"Данное утверждение опровергнуто произведенным переводом. В этикетке приведены сведения исключительно о сертификации товара", - отметили в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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