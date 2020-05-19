СК завел дело из-за фейка о продаже бесплатных масок в Москве

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту фейка о продаже якобы бесплатных защитных масок в Следователи возбудили уголовное дело по факту фейка о продаже якобы бесплатных защитных масок в Москве , сообщает пресс-служба ведомства.

"В Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по факту распространения ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения в период распространения новой коронавирусной инфекции (ст.207.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в соцсетях появилось видео, в котором рассказывается о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты в качестве гуманитарной помощью и "подлежащих в связи с этим распределению среди граждан бесплатно".

Для подтверждения своих слов автор видео демонстрирует упаковку защитных масок с этикеткой на китайском языке, из которой якобы следует, что данный товар является гумпомощью и не предназначен для продажи.

"Данное утверждение опровергнуто произведенным переводом. В этикетке приведены сведения исключительно о сертификации товара", - отметили в ведомстве.