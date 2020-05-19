Количество самостроев на Кубани за пять лет уменьшилось на треть

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019

КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Количество самостроев в Количество самостроев в Краснодарском крае за пять лет уменьшилось на треть, до 1303 в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева

По словам главы края, сейчас ведется реестр незаконных строений, а муниципалитеты стали активнее подавать иски об их сносе. "В первом квартале этого года были поданы 173 иска, 57 из них уже удовлетворены. Таких результатов удалось добиться благодаря совместной работе с прокуратурой и правоохранительными органами края, что позволяет пресекать незаконное строительство еще на этапе котлована", - говорится в сообщении.

Краевые власти отмечают, что в последние несколько лет региону удалось выработать действенный механизм по борьбе с самостроями в крае. "Установлен единый порядок действий муниципалитетов. Благодаря этому за пять лет удалось уменьшить количество самостроев на треть - с двух тысяч в 2015 году до 1303 в 2020 году", - приводятся слова Кондратьева.

Губернатор края также подчеркнул, что новые самострои в крае практически не появляются, остается решить вопросы только с уже возведенными объектами.

"В нашем курортном регионе ценен каждый участок земли, но особенно важно очистить от самостроев прибрежные территории. Если раньше нередко нарушались градостроительные нормы, уменьшалось количество зеленых зон и общественных пространств, на побережье вырастали многоэтажные дома без социальной инфраструктуры, то сейчас такие факты практически полностью исключены", - добавили в ведомстве.