Количество самостроев на Кубани за пять лет уменьшилось на треть

КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Количество самостроев в Краснодарском крае за пять лет уменьшилось на треть, до 1303 в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.
По словам главы края, сейчас ведется реестр незаконных строений, а муниципалитеты стали активнее подавать иски об их сносе. "В первом квартале этого года были поданы 173 иска, 57 из них уже удовлетворены. Таких результатов удалось добиться благодаря совместной работе с прокуратурой и правоохранительными органами края, что позволяет пресекать незаконное строительство еще на этапе котлована", - говорится в сообщении.
Краевые власти отмечают, что в последние несколько лет региону удалось выработать действенный механизм по борьбе с самостроями в крае. "Установлен единый порядок действий муниципалитетов. Благодаря этому за пять лет удалось уменьшить количество самостроев на треть - с двух тысяч в 2015 году до 1303 в 2020 году", - приводятся слова Кондратьева.
Губернатор края также подчеркнул, что новые самострои в крае практически не появляются, остается решить вопросы только с уже возведенными объектами.
"В нашем курортном регионе ценен каждый участок земли, но особенно важно очистить от самостроев прибрежные территории. Если раньше нередко нарушались градостроительные нормы, уменьшалось количество зеленых зон и общественных пространств, на побережье вырастали многоэтажные дома без социальной инфраструктуры, то сейчас такие факты практически полностью исключены", - добавили в ведомстве.
По словам губернатора, точечная застройка в регионе прекращена, за последние три года не было выдано ни одного подобного разрешения. Застройщики теперь обязаны действовать комплексно и строить не только жилые дома, но и детские сады, школы, поликлиники и организовывать зеленые зоны.