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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T19:35
https://ria.ru/20200519/1571696959.html
В Великобритании число жертв коронавируса превысило 35 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1036x0_80_0_0_4792c1c31989bc4ca21df495dd7a208a.jpg
РИА Новости

В Великобритании число жертв коронавируса превысило 35 тысяч

19:35 19.05.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 545, до 35 341 человека, количество выявленных заболевших выросло на 2412, до 248 818 , говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.
Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 160 человек, новых случаев заболевания – 2684. Резкий рост числа умерших отчасти объясняется тем, что в выходные статистический учет ведется не в полной мере, и количество смертей, не вошедших в статистику выходных, добавляется в последующие дни.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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