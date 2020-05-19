В Великобритании число жертв коронавируса превысило 35 тысяч

ЛОНДОН, 19 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 545, до 35 341 человека, количество выявленных заболевших выросло на 2412, до 248 818 , говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.
Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 160 человек, новых случаев заболевания – 2684. Резкий рост числа умерших отчасти объясняется тем, что в выходные статистический учет ведется не в полной мере, и количество смертей, не вошедших в статистику выходных, добавляется в последующие дни.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.