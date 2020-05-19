В Великобритании число жертв коронавируса превысило 35 тысяч

Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 160 человек, новых случаев заболевания – 2684. Резкий рост числа умерших отчасти объясняется тем, что в выходные статистический учет ведется не в полной мере, и количество смертей, не вошедших в статистику выходных, добавляется в последующие дни.