Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по краху медицины из-за COVID-19

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пик заболеваемости по коронавирусу ожидался в середине мая, думали, что медицина не выдержит, но прогноз не сбылся - это заслуга москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник.
"Мы прогнозировали на сегодняшний день, если скатиться три-четыре недели тому назад, то мы думали, что в середине мая у нас будет такой огромный пик заболеваемости и госпитализации тяжелобольных, что наша система просто не справится, и это огромный был стресс, предвидя такое будущее, просчитывать его, готовить. Это ужасный прогноз был", - сказал Собянин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По словам мэра, то, что прогноз не сбылся, это заслуга, в первую очередь, москвичей, которые очень ответственно подошли к тем требованиям, которые есть в городе.
Судя по данным статистики оперштаба, четыре дня подряд число выявленных заболевших коронавирусом в Москве ниже 4 тысяч случаев за сутки (впервые с начала месяца), при этом растет число выздоровевших.
Ранее Собянин заявил, что для того, чтобы пик заболеваемости прошел, нужно, чтобы заболело 60% населения, для Москвы это почти 7 миллионов человек, но лучше выдержать напор и дождаться вакцины, чтобы пика никогда не было. По данным на 19 мая, с начала пандемии в столице зафиксировано 149 тысяч заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.