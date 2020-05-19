Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по краху медицины из-за COVID-19

"Мы прогнозировали на сегодняшний день, если скатиться три-четыре недели тому назад, то мы думали, что в середине мая у нас будет такой огромный пик заболеваемости и госпитализации тяжелобольных, что наша система просто не справится, и это огромный был стресс, предвидя такое будущее, просчитывать его, готовить. Это ужасный прогноз был", - сказал Собянин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".