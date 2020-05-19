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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T19:31
https://ria.ru/20200519/1571696722.html
Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по краху медицины из-за COVID-19
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РИА Новости

Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по краху медицины из-за COVID-19

19:27 19.05.2020 (обновлено: 19:31 19.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения электродепо "Северное" Московского метрополитена
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения электродепо Северное Московского метрополитена
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пик заболеваемости по коронавирусу ожидался в середине мая, думали, что медицина не выдержит, но прогноз не сбылся - это заслуга москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник.
"Мы прогнозировали на сегодняшний день, если скатиться три-четыре недели тому назад, то мы думали, что в середине мая у нас будет такой огромный пик заболеваемости и госпитализации тяжелобольных, что наша система просто не справится, и это огромный был стресс, предвидя такое будущее, просчитывать его, готовить. Это ужасный прогноз был", - сказал Собянин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По словам мэра, то, что прогноз не сбылся, это заслуга, в первую очередь, москвичей, которые очень ответственно подошли к тем требованиям, которые есть в городе.
Судя по данным статистики оперштаба, четыре дня подряд число выявленных заболевших коронавирусом в Москве ниже 4 тысяч случаев за сутки (впервые с начала месяца), при этом растет число выздоровевших.
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Ранее Собянин заявил, что для того, чтобы пик заболеваемости прошел, нужно, чтобы заболело 60% населения, для Москвы это почти 7 миллионов человек, но лучше выдержать напор и дождаться вакцины, чтобы пика никогда не было. По данным на 19 мая, с начала пандемии в столице зафиксировано 149 тысяч заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
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