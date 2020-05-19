В Турции за сутки выявили 1022 новых случая заражения коронавирусом

Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него с конца марта.

"Сегодня выявлены 1022 новых случая, всего заразившихся – 151 615. Мы потеряли сегодня 28 пациентов, всего умерших - 4199. Вылечились сегодня 1318 пациентов, всего – 112 895", - написал Коджа в Twitter.