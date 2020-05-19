В Турции за сутки выявили 1022 новых случая заражения коронавирусом

АНКАРА, 19 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1022, за сутки умерли 28 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него с конца марта.
"Сегодня выявлены 1022 новых случая, всего заразившихся – 151 615. Мы потеряли сегодня 28 пациентов, всего умерших - 4199. Вылечились сегодня 1318 пациентов, всего – 112 895", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.