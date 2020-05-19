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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T19:25
https://ria.ru/20200519/1571696649.html
В Турции за сутки выявили 1022 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:53:2000:1178_1036x0_80_0_0_de9feb9bca9351f7632f06325be980ee.jpg
РИА Новости

В Турции за сутки выявили 1022 новых случая заражения коронавирусом

19:25 19.05.2020
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
АНКАРА, 19 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1022, за сутки умерли 28 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него с конца марта.
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Скорость распространения нового коронавируса
"Сегодня выявлены 1022 новых случая, всего заразившихся – 151 615. Мы потеряли сегодня 28 пациентов, всего умерших - 4199. Вылечились сегодня 1318 пациентов, всего – 112 895", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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