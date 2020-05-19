Основателя "желтых жилетов" во Франции задержали за драку с ребенком

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Французская полиция задержала основателя движения "желтых жилетов" Эрика Друэ, который подозревается в применении физического насилия против несовершеннолетнего, сообщает телеканал BFMTV.
Как сообщается, в понедельник вечером активист вмешался в ссору между своей подругой и ее 13-летним сыном в их доме в коммуне Домон (департамент Валь-д"Уаз). Вслед за этим произошла "большая свалка", отмечает телеканал.
В сентябре 2019 года Друэ был приговорен к штрафу в 500 евро условно за ношение деревянной дубинки на акции протеста.
Друэ, который является одним из инициаторов первой акции "желтых жилетов", был дважды задержан правоохранительными органами в ходе манифестаций 22 декабря и 2 января за организацию несогласованных акций. За организацию этих акций в марте его приговорили к штрафу в 2 тысячи евро, из них 500 евро условно. На акцию 22 декабря он принес с собой деревянную дубинку. По словам Друэ и его адвоката, он просто забыл достать ее из рабочего рюкзака, где возил постоянно.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.