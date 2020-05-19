Основателя "желтых жилетов" во Франции задержали за драку с ребенком

Как сообщается, в понедельник вечером активист вмешался в ссору между своей подругой и ее 13-летним сыном в их доме в коммуне Домон (департамент Валь-д"Уаз). Вслед за этим произошла "большая свалка", отмечает телеканал.

Друэ, который является одним из инициаторов первой акции "желтых жилетов", был дважды задержан правоохранительными органами в ходе манифестаций 22 декабря и 2 января за организацию несогласованных акций. За организацию этих акций в марте его приговорили к штрафу в 2 тысячи евро, из них 500 евро условно. На акцию 22 декабря он принес с собой деревянную дубинку. По словам Друэ и его адвоката, он просто забыл достать ее из рабочего рюкзака, где возил постоянно.