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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T19:23
https://ria.ru/20200519/1571696587.html
В Армении утвердили штраф за отсутствие масок на улице
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

В Армении утвердили штраф за отсутствие масок на улице

19:23 19.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Парламент Армении на внеочередном заседании в среду утвердил штраф в 20 долларов за отсутствие у граждан на улице масок для защиты от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
За принятие поправок в кодекс об административных правонарушениях проголосовали 87 депутатов из 132.
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Заместитель министра юстиции Армении Ваге Даниелян, представляя законопроект, заявил, что штраф в размере 10 тысяч драмов, эквивалентных 20 долларам, предусмотрен лишь за отсутствие масок у находящихся на улице граждан. "Это не означает, что человек обязан носить маску на открытом воздухе, достаточно иметь ее при себе", - отметил замминистра.
Он напомнил, что ранее за нарушение правил передвижения, а именно за отсутствие специально заполненного бланка, размер штрафа составлял от 100 до 250 тысяч драмов (206-515 долларов). В данный момент эти ограничения отменены. "Поправки имеют обратную силу. То есть, трехмесячные акты об административных правонарушениях будут пересмотрены и гражданам возвратят суммы штрафов, превышающие 10 тысяч драмов", - отметил Даниелян.
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В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. С 18 мая полностью возобновлена работа общественного транспорта, открыты места торговли, объекты общепита предоставляют услуги также в закрытых помещениях, действуют спортзалы, открыты для посещений достопримечательности, запланирован ряд других послаблений. Ранее была разрешена работа промышленных предприятий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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