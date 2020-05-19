В Армении утвердили штраф за отсутствие масок на улице

Он напомнил, что ранее за нарушение правил передвижения, а именно за отсутствие специально заполненного бланка, размер штрафа составлял от 100 до 250 тысяч драмов (206-515 долларов). В данный момент эти ограничения отменены. "Поправки имеют обратную силу. То есть, трехмесячные акты об административных правонарушениях будут пересмотрены и гражданам возвратят суммы штрафов, превышающие 10 тысяч драмов", - отметил Даниелян.