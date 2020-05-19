В центральной тюрьме Катара 12 человек заболели COVID-19

ДОХА, 19 мая - РИА Новости. Коронавирус обнаружили у 12 заключенных центральной тюрьмы Коронавирус обнаружили у 12 заключенных центральной тюрьмы Катара , они получают лечение, сообщил во вторник информационный офис правительства Катара, комментируя сообщения правозащитной организации о вспышке коронавирусной инфекции в катарской центральной тюрьме.

"В центральной тюрьме выявлены 12 подтвержденных случаев без смертельных исходов. Эти пациенты немедленно были помещены в безопасное специальное построенное для медицинских целей при медицинской госкорпорации Хамада, где они продолжают получать лечение на самом высоком уровне", - говорится в сообщении правительственного офиса.

При этом, как отметили там, два человека на острой стадии болезни были перемещены в специальное лечебное учреждение вне тюремной системы, а затем после полного выздоровления вернулись обратно в тюрьму.

Власти напомнили, что с середины марта в центральной тюрьме введены строгие меры по контролю за здоровьем заключенных и противодействию распространению коронавируса, которые включают регулярные проверки здоровья и тестирование на коронавирус, санитарную обработку личного и общественного пространств, а также обеспечение масками и перчатками всех узников.

В апреле эмир выпустил указ об освобождении 500 заключенных, чтобы разгрузить тюрьмы во время пандемии.

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Катаре с начала пандемии превысило 35,6 тысячи, эмират занимает второе место в арабском мире по этому показателю после Саудовской Аравии . При этом показатель смертности остается одним из самых низких в мире, от коронавируса до сегодняшнего дня в Катаре умерли 15 человек. Более 5,6 тысячи инфицированных выздоровели.