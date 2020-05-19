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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T19:24
https://ria.ru/20200519/1571696539.html
В центральной тюрьме Катара 12 человек заболели COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8b75cf0f4641655cfbbeee0593ed269.jpg
РИА Новости

В центральной тюрьме Катара 12 человек заболели COVID-19

19:24 19.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус
Пробирка с тестом на коронавирус
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ДОХА, 19 мая - РИА Новости. Коронавирус обнаружили у 12 заключенных центральной тюрьмы Катара, они получают лечение, сообщил во вторник информационный офис правительства Катара, комментируя сообщения правозащитной организации о вспышке коронавирусной инфекции в катарской центральной тюрьме.
"В центральной тюрьме выявлены 12 подтвержденных случаев без смертельных исходов. Эти пациенты немедленно были помещены в безопасное специальное построенное для медицинских целей при медицинской госкорпорации Хамада, где они продолжают получать лечение на самом высоком уровне", - говорится в сообщении правительственного офиса.
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При этом, как отметили там, два человека на острой стадии болезни были перемещены в специальное лечебное учреждение вне тюремной системы, а затем после полного выздоровления вернулись обратно в тюрьму.
Власти напомнили, что с середины марта в центральной тюрьме введены строгие меры по контролю за здоровьем заключенных и противодействию распространению коронавируса, которые включают регулярные проверки здоровья и тестирование на коронавирус, санитарную обработку личного и общественного пространств, а также обеспечение масками и перчатками всех узников.
В апреле эмир выпустил указ об освобождении 500 заключенных, чтобы разгрузить тюрьмы во время пандемии.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСаудовская АравияКатарВ мире
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